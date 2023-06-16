Tử vi ngày 16/6/2023: Ngọ có được gia đình viên mãn, Sửu được Chính Ấn nâng đỡ để tránh phạm phải những sai lầm

Công việc: Người tuổi Sửu đang được Chính Ấn nâng đỡ để tránh phạm phải những sai lầm trong ngày.

Sức khỏe: Bạn nên nghỉ ngơi sớm để cơ thể được khỏe mạnh hơn.

Tình duyên: Tam Hội hôm nay là cơ hội để cân bằng và cải thiện các mối quan hệ xung quanh của bản mệnh.

Tài chính: Ngũ hành xung khắc cho thấy tài chính là vấn đề khiến bản mệnh phải nghĩ ngợi.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Sửu đang được Chính Ấn nâng đỡ để tránh phạm phải những sai lầm trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 16/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có được gia đình hạnh phúc, luôn động viên và giúp đỡ lẫn nhau.

Công việc: Người tuổi Ngọ vận trình công danh có những thay đổi mới, công việc mới cho bạn nhiều cơ hội.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn độc thân đã lâu, giờ là lúc tìm người thích hợp.

Tài lộc: Mua sắm nên tiết kiệm, chọn đúng món cần thiết, không nên phung phí.

Sức khoẻ: Sức khỏe của bạn được cải thiện, thường ăn uống nghỉ dưỡng đúng giờ.

Ngọ có được gia đình hạnh phúc, luôn động viên và giúp đỡ lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thứ Sáu, trong công việc Tuổi Dậu không thật sự cảm thấy thoải mái. Tuổi Dậu đang bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên mình.

Trong tình yêu Tuổi Dậu đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn.

Công việc vẫn tiến triển tốt là vì Tuổi Dậu làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả.

Trong công việc Tuổi Dậu không thật sự cảm thấy thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.