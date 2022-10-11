Tử vi ngày 12/10: 3 con giáp may mắn nhất trong ngày, biết tận dụng thì lộc vào như nước

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 07:40

Dự đoán 3 con giáp này có tài lộc bùng nổ, sự nghiệp có nhiều bước tiến lớn.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có năng lực mạnh mẽ, đầu óc thông minh hơn người. Đồng thời, người tuổi này có lòng tự trọng rất cao. Họ ham học hỏi, không muốn tụt hậu so với những người khác. Người tuổi Dần không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân mình để làm động lực phấn đấu cho bản thân mình. Họ tiếp tục hoàn thiện bản thân để đứng vững trong sự nghiệp.

Tử vi ngày 12/10: 3 con giáp may mắn nhất trong ngày, biết tận dụng thì lộc vào như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 12/10, con giáp tuổi Dần có cơ hội mới trong công việc, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sớm có được hợp đồng lớn hoặc doanh thu tăng cao đột biến. Con giáp này nếu làm trồng trọt chăn nuôi sẽ có mùa màng bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Sức khỏe của người tuổi Dần trong thời điểm này cũng được cải thiện đáng kể.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có một ngày dư dả, sung túc, thậm chí tiền tiêu không hết nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội trời cho họ. Theo các chuyên gia phong thủy, ngày này tuổi Sửu có lộc về buôn bán, nếu dám từ bỏ những vị trí quen thuộc trong vùng an toàn để bắt đầu một dự án kinh doanh nào đó thì cơ hội thành công là rất cao, nên cân nhắc để không bỏ lỡ cơ hội.

Tử vi ngày 12/10: 3 con giáp may mắn nhất trong ngày, biết tận dụng thì lộc vào như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, ngày 12/10 là ngày may mắn đỉnh cao của tuổi Sửu. Đây là lúc thích hợp hơn bao giờ hết để họ bắt đầu trở lại với công việc và gặt hái những thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn kiên cường và dũng mãnh, chỉ cần không ngừng nỗ lực cố gắng thì cuộc sống sắp tới sẽ viên mãn thăng hoa không ai sánh bằng. Đặc biệt, ngày 12/10 tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu giúp cho sự nghiệp và tài vận của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Thời gian tới họ có quý nhân phương xa xuất hiện giúp đỡ cho nên cuộc sống ngày càng giàu có

Tử vi ngày 12/10: 3 con giáp may mắn nhất trong ngày, biết tận dụng thì lộc vào như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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