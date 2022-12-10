Tử vi ngày 11/12/22: Trời cho trúng số ầm ầm, ba con giáp đón bão tài lộc phía trước, tiền về căng đầy, tích lộc tích tài giàu sang hơn người, ước gì được nấy, cầu gì cũng có

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 05:46

Tử vi ngày 11/12/22, 3 con giáp sau đây may mắn số 1, vận trình hanh thông, tài lộc ập đến, đón đời vương giả.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 11/12/22, đạt được nhiều điều như ý, Tý sẽ không cần quá lo lắng bởi sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh tương trợ, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí tới.

Hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Con giáp này còn được dự báo trúng số, từ tình đến tiền đều viên mãn.

Tử vi ngày 11/12/22: Trời cho trúng số ầm ầm, ba con giáp đón bão tài lộc phía trước, tiền về căng đầy, tích lộc tích tài giàu sang hơn người, ước gì được nấy, cầu gì cũng có - Ảnh 1
Tử vi ngày 11/12/22, đạt được nhiều điều như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 11/12/22, vào thời điểm nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh.

Người tuổi Tỵ gặp quý nhân nâng đỡ để vượt qua nghịch cảnh, gặt hái sự “chuyển mình”. Đây cũng là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của họ. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến.

Tử vi ngày 11/12/22: Trời cho trúng số ầm ầm, ba con giáp đón bão tài lộc phía trước, tiền về căng đầy, tích lộc tích tài giàu sang hơn người, ước gì được nấy, cầu gì cũng có - Ảnh 2
Tử vi ngày 11/12/22, vào thời điểm nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Nhật nguyệt và ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho tình hình mộc sinh hỏa vượng, không chỉ có hi vọng sẽ thay đổi được cục diện mà quý nhân cũng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của bản thân cũng sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.

Trong Hung tàng Cát, những rắc rối vẫn có thể tránh được. Con giáp này ngày càng may mắn với nhiều cơ hội hơn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ giàu nhiệt huyết, phóng khoáng. Họ thích hợp làm việc trong các môi trường tự do, đòi hỏi tính sáng tạo cao.

Con giáp tuổi này giàu tinh thần cầu tiến, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Họ không ngại thay đổi, không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân.

Tử vi ngày 11/12/22, người tuổi Ngọ nhận cơ hội lớn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc, một cơ hội đầu tư kinh doanh hoặc một số người cũng bắt đầu khởi nghiệp. Vận trình của người tuổi này xuôi thuận như mong đợi. Sự nghiệp ngày càng khởi sắc giúp họ kiếm tiền về đầy túi.

Cơ hội công việc khiến họ rất bận rộn và căng thẳng. Tuy vậy, chỉ cần nghiêm túc, tận tâm với công việc, họ có thể vượt qua những khó khăn. Trong thời gian này, con giáp tuổi Ngọ cần chăm chỉ cải thiện các mối quan hệ, tránh bị tiểu nhân cản trở.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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