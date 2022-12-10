Tử vi hôm nay (10/12/22), tứ phương hội tụ ban phép lành, 3 con giáp ngồi không cũng mãn nguyện vì thăng hoa không thể tả, từ tình đến tiền đều tươi thắm, muốn gì cũng có

Tử vi hôm nay (10/12/22), con giáp này có thể sẽ đón vận trình xuôi thuận với cát khí may mắn được ban cho. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn, mở ra nhiều cơ hội chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định.

Những người cầm tinh chú Khỉ thường xuyên dậy sớm, có tính tò mò, ham thích khám phá, đi sâu tìm tòi. Do đó, họ có được sự chăm chỉ và một lòng cầu tiến.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Đây là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Tử vi hôm nay (10/12/22), con giáp này có thể sẽ đón vận trình xuôi thuận với cát khí may mắn được ban cho. Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh những chú Khỉ cũng nên hạn chế thể hiện cái tôi của mình. Họ phải tập trung cải thiện các mối quan hệ xã giao, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người một cách cẩn thận. Như vậy mới ngày càng hoàn thiện bản thân tốt hơn. So với khi làm việc độc lập một mình, sức mạnh tập thể sẽ giúp họ đi xa hơn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Người tuổi này cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu.

Con giáp tuổi này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ thậm chí cũng không ngại chuyển chuyển ngành, đổi nghề khi đã có tuổi. Con giáp này luôn tâm niệm còn sống là còn lao động.

Tử vi hôm nay (10/12/22), tài vận của con giáp tuổi Dần bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. Trong giai đoạn này, người tuổi Dần nên chú ý điều chỉnh các mối quan hệ cá nhân.

Mọi thứ dễ dàng hơn với Dần. Ảnh minh họa: Internet

Nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt, họ sẽ có thể được thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.

Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình. Đối với người tuổi Dần, mở rộng mạng lưới quan hệ là con đường tắt phát triển sự nghiệp của bản thân.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay (10/12/22), những người cầm tinh con Mèo sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Trên con đường tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận tuổi Mão sẽ lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Song con giáp này vốn là người thật thà nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ.

Trong thời gian tới tuổi Mão không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Mão càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm