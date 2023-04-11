Tử vi ngày 11/4/2023 , 3 con giáp phương diện SỰ NGHIỆP TÌNH CẢM VÀ TÀI CHÍNH kẻo nhẹ thì mất việc, nặng phá sản trong nháy mắt

Tình hình ngày mới của 3 con giáp sẽ diễn biến thay đổi tích cực hay cần những lưu ý để mọi việc diễn ra được như mong muốn, thuận lợi và suôn sẻ hơn.
- Từ 6 giờ sáng mai (11/4), 3 con giáp vượt Vũ Long Môn, sự nghiệp trở mình hóa 'RỒNG' phút chốc
- Tử vi 2 ngày tới (11/4-12/4), 3 con giáp vận trình hanh thông, tiền tài bủa vây, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'
Tuổi Tý
Công việc: Mối quan hệ hôm nay đang xung khắc, đối đầu lẫn nhau trong công việc, vô tình đẩy cảm xúc người tuổi Tý trở nên cực đoan.
Tình duyên: Đời sống tình cảm đang có xu hướng ổn định và thăng hoa khi gặp Lục Xung.
Sức khỏe: Để tránh tình trạng hoa mắt, tụt huyết áp, người tuổi Tý có thể dự phòng bánh kẹo, uống cà phê sữa, uống trà gừng.
Tài chính: Tài vận gặp vận tương xung ngụ ý khiến túi tiền của bạn chao đảo.
Tuổi Dần
Tử vi hôm nay ngày 11/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay tình cảm được may mắn có nhiều thay đổi mới, tích cực
Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đang vào vị trí tiến thoái lưỡng nan, làm việc gì cũng cần hết sức cẩn trọng.
Tình duyên: Người tuổi Dần tình duyên thay đổi lớn, tích cực, người độc thân tìm được đối tượng bạn yêu mến.
Tài lộc: Thoát nghèo, nhờ chăm chỉ, biết đầu tư thông minh.
Sức khỏe: Bữa trưa ăn cơm xong đừng vội nằm ngay rất dễ béo bụng.
Tuổi Ngọ
Tử vi ngày 11/4/2023 cho thấy Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Ngọ có thể gây được ấn tượng trong mắt cấp trên, đồng nghiệp nhờ việc những khúc mắc, khó khăn đều được bạn được giải quyết êm đẹp.
Công việc: Bạn có thể tận dụng cơ hội này để thể hiện mình nhiều hơn, tạo cơ sở thăng tiến cho tương lai.
Tình duyên:Thủy xung khắc, vận trình tình cảm gặp nhiều điều phiền muộn. Người độc thân khó lòng tìm được ý trung nhân, có thể là vì bạn có quá nhiều tiêu chuẩn trong việc chọn bạn đời. Với các cặp vợ chồng, cái tôi cá nhân ngất ngưởng khiến cuộc sống gia đình bắt đầu phát sinh những mâu thuẫn, giận hờn.
Tài lộc: Tình hình tài chính ở giai đoạn này cũng không có gì phải lo lắng. Bên cạnh các nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính và nghề tay trái, Ngọ còn có những khoản tích góp nên cuộc sống hoàn toàn được đảm bảo. Bạn có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều.
Sức khỏe: Cần chú ý tình trạng sức khỏe do sự ảnh hưởng của thời tiết thay đổi thất thường.
*Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.