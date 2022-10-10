Tử vi ngày 11/10: 3 con giáp muốn nghèo cũng chẳng được, tay trái hái ra vàng tay phải hái ra lộc, nhanh chóng thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 09:06

Cùng xem những con giáp nào sẽ lội ngược dòng, gặp được vận đỏ trong ngày này nhé.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi nhanh nhẹn, linh hoạt và dễ thích nghi. Trong công việc, họ tìm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền. Vì vậy, con giáp này có thể làm nhiều nghề, nhiều việc cùng một lúc, đó chuyện bình thường. Trong ngày 11/10 con giáp tuổi Mùi vượt qua mọi khó khăn, giải quyết vấn đề hiệu quả. Họ được quý nhân phù trợ nên sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu.

Tử vi ngày 11/10: 3 con giáp muốn nghèo cũng chẳng được, tay trái hái ra vàng tay phải hái ra lộc, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có tầm nhìn xa, đầu tư đâu sinh lời đó. Trong khi đó, người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được công việc đúng như mong đợi. Người tuổi này sớm thích nghi với môi trường làm việc mới, dốc hết sức vì công việc. Con giáp tuổi Mùi vượng đường thăng tiến, sớm có được thu nhập như mong đợi.

Tuổi Thìn

Tháng 10 cũng là một tháng đầy may mắn của những người tuổi Thìn. Với sự thông minh, nhanh nhạy, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm của mình, tuổi Thìn thường rất được người khác tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng.

Tử vi ngày 11/10: 3 con giáp muốn nghèo cũng chẳng được, tay trái hái ra vàng tay phải hái ra lộc, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Thìn vào tháng 10 nếu làm về kinh doanh sẽ thu về nhiều lộc lá, đặc biệt là khi kết hợp làm ăn với người tuổi Thân hoặc tuổi Tý. Đồng thời, những người làm trong các lĩnh vực khác dự báo cũng rất khấm khá và phát đạt, được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khá thông minh và tài giỏi. Trong mắt người khác, tuổi Tỵ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Tử vi ngày 11/10: 3 con giáp muốn nghèo cũng chẳng được, tay trái hái ra vàng tay phải hái ra lộc, nhanh chóng thoát nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm 2022 có thể tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn hơn bất cứ ai, nhưng từ giờ đến cuối năm họ sẽ khổ tận cam lai. Đặc biệt, trong tháng 10, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi khó khăn tưởng chừng như khó giải quyết đều được vận hành trơn tru suôn sẻ. Càng vấp ngã bao nhiêu họ sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu, tuổi Tỵ sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, của cải dồi dào bất ngờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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