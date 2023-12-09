Tử vi ngày 10/12/2023, tổ tiền phù trợ, bề trên che chở, 3 con giáp làm đâu thắng đó, trúng số độc đắc, thành công tới tấp, tiền bạc chảy về túi

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 10:45

3 con giáp làm đâu thắng đó, trúng số độc đắc, thành công tới tấp, tiền bạc chảy về túi.

Tuổi Tý

Nhờ khả năng quản lý và sắp xếp công việc khoa học mà công việc của người tuổi Tý vẫn đạt được hiệu quả cao. Nhờ đó mà tài lộc của con giáp này cũng khá bình ổn. Mọi kế hoạch đầu tư, hợp tác vẫn tiến triển như mong muốn đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập rủng rỉnh. Với khả năng sẵn có hiện tại, bạn hoàn toàn có  thể thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Về chuyện tình cảm, con giáp may mắn này sẽ được một người giàu tình yêu thương tìm đến và cam tâm tình nguyện che chở bản mệnh suốt đời. Đừng vội chấp thuận hay từ chối, hãy để con tim và một phần lý trí lên tiếng.

Tử vi ngày 10/12/2023, tổ tiền phù trợ, bề trên che chở, 3 con giáp làm đâu thắng đó, trúng số độc đắc, thành công tới tấp, tiền bạc chảy về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão sẽ có bước tiến mới, mọi kế hoạch đều được tiến hành theo đúng quỹ đạo mong muốn. Bên cạnh đó, con giáp này hãy tập trung cho việc nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn để có những bước tiến xa trên con đường công danh bổng lộc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có bước tiến đáng kể. Người thuộc con giáp này luôn là người nổi bật trước đám đông nên được rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Với bạn chỉ cần tìm thấy người thật sự chân thành, những thứ khác đều không quan trọng.

 

Tử vi ngày 10/12/2023, tổ tiền phù trợ, bề trên che chở, 3 con giáp làm đâu thắng đó, trúng số độc đắc, thành công tới tấp, tiền bạc chảy về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra trôi chảy vô cùng. Bạn dù được giao nhiệm vụ khó khăn thế nào cũng hoàn thành xuất sắc nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt lẫn sự may mắn hiện có. Bản mệnh nên tập trung vào việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên để dễ dàng thăng tiến trong công việc.

Chuyện tình cảm cũng luôn ổn định và dịu êm ngày qua ngày. Mối quan hệ tình cảm của người đã lập gia đình vẫn được duy trì ở mức độ tốt. Người trong cuộc tự tin bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, đây là cách để bản mệnh gìn giữ mối tình sắt son hiện tại.

Tử vi ngày 10/12/2023, tổ tiền phù trợ, bề trên che chở, 3 con giáp làm đâu thắng đó, trúng số độc đắc, thành công tới tấp, tiền bạc chảy về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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