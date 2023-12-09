Tử vi ngày 10, 11, 12/12, TOP 3 con giáp sung sướng giàu sang, của nả chất đầy nhà, bội thu tài lộc, thăng hoa phát tài

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 13:25

Trong 12 con giáp thì 3 con giáp may mắn có tên trong danh sách dưới đây có đường tài lộc khởi sắc mạnh, kinh doanh buôn bán tốt, tiền bạc rủng rỉnh khiến ai cũng ao ước.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, trong ngày 10, 11, 12/12, người tuổi Mão được tài tinh trợ lực nên không quá ngạc nhiên khi mà vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, vượng phát. Có thể nói, các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bản mệnh đều đang vô cùng khả quan.

Đây là thời điểm thuận lợi, bản mệnh sẽ dựa vào chính năng lực của bản thân để tìm kiếm tài lộc, lại khéo léo tích lũy nên có một khoản tiền khá lớn. Đừng quá lo lắng, bạn có tham vọng thì hãy tìm cách thực hiện nó, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Tử vi ngày 10, 11, 12/12, TOP 3 con giáp sung sướng giàu sang, của nả chất đầy nhà, bội thu tài lộc, thăng hoa phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong ngày 10, 11, 12/12, người tuổi Tý có đường tài lộc khởi sắc mạnh. Thu nhập chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Riêng nguồn thu phụ như được chắp cánh bay, người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, tấn tài tấn lộc.

Bên cạnh đó, người tuổi Tý làm công ăn lương đang có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Bạn đã làm khá tốt công việc của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên đừng ngần ngại đưa ra đề nghị tăng lương nhé. Tử vi cho thấy, cơ hội tăng lương của bạn không quá xa xôi đâu.

Tử vi ngày 10, 11, 12/12, TOP 3 con giáp sung sướng giàu sang, của nả chất đầy nhà, bội thu tài lộc, thăng hoa phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chúc mừng người tuổi Sửu vì tử vi cho thấy rằng trong ngày 10, 11, 12/12, con giáp này có đường tài lộc sáng rõ, tiền bạc lại càng nhiều. Thêm vào đó công việc thuận lợi nên tình hình tài chính của bản mệnh cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng.

Đặc biệt là các nguồn thu phụ tăng lên đáng kể. Tuy đôi lúc thấy chán nản vì công việc lặp đi lặp lại nhưng khi nhận được những khoản khen thưởng, bạn lại thấy mình như được tiếp thêm động lực. Sự nghiệp kinh doanh, chuyện làm ăn vô cùng thuận lợi.

Tử vi ngày 10, 11, 12/12, TOP 3 con giáp sung sướng giàu sang, của nả chất đầy nhà, bội thu tài lộc, thăng hoa phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, thoát khỏi vận xui, 3 con giáp khai thông vận mệnh, mở rộng tiền tài, vận may ít ai bì kịp

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Đúng thứ Sáu ngày 24/11/2023, 3 con giáp may mắn vận trình khai sáng, sự nghiệp lên hương. Bản mệnh được Thần Tài phù trợ nên mau chống phất lên, có được cuộc sống sung túc.

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