Tử vi ngày 08/9/2022: Top 3 con giáp được Trời định cuộc sống giàu sang, MAY MẮN NGÚT TRỜI, TIỀN TÀI PHƠI PHỚI sung sướng trong biển trời tài lộc

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 14:39

3 con giáp này sẽ thu về bộn tài lộc – hãy xem có bạn trong số đó không nhé!

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, chân thành lại thương người nên tích được rất nhiều công đức. Nếu người khác sẵn sàng hơn thua, lời qua tiếng lại chỉ vì lợi ích của mình thì Mão lại khéo léo giải quyết mâu thuẫn nhẹ nhàng, êm thấm mà chẳng mất lòng ai. Thậm chí, họ còn chấp nhận chịu thiệt thòi để không khiến người khác phải phiền lòng.

Dĩ hòa vi quý, biết trước biết sau nên “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, càng sống thiện lương đời Mão càng may mắn, bình yên. Đặc biệt, từ ngày 08/9/2022 trở đi, nhờ cát tinh chiếu mệnh Mão sẽ phúc phần đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tiền luôn chật ví.

Tử vi ngày 08/9/2022: Top 3 con giáp được Trời định cuộc sống giàu sang, MAY MẮN NGÚT TRỜI, TIỀN TÀI PHƠI PHỚI sung sướng trong biển trời tài lộc - Ảnh 1
Từ ngày 08/9/2022 trở đi, nhờ cát tinh chiếu mệnh Mão sẽ phúc phần đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tiền luôn chật ví. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Bỏ lại sau lưng những khốn khó, thất bại của năm Mậu Tuất, ngày 08/9/2022 sẽ giúp người tuổi Tý lấy lại những gì đã mất. Cuộc sống sung túc, viên mãn và may mắn chính là những gì trời cho người tuổi Tý.

Vốn khôn ngoan, thông minh và có tham vọng làm giàu nên chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa sự nghiệp của Tý sẽ phất lên như diều gặp gió. Vận may này sẽ bám theo Tý cả năm, khiến họ đầu tư đâu sinh lời đấy, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

 

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, đôn hậu, họ luôn sống chan hòa, dĩ hòa vi quý và luôn được quý nhân phù trợ. Người tuổi Hợi không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được hưởng nhiều hơn là họ muốn.

Bất kể cuộc sống khó khăn như thế nào, tuổi Hợi vẫn luôn tích cực, lạc quan, hướng về cuộc sống tươi đẹp trong tương lai.

Tử vi học có nói, bước qua ngày 08/9/2022, vận may của tuổi Hợi, có thể sẽ không quá may mắn như những con giáp khác như cuộc sống của tuổi Hợi giống như mưa nhiều thấm đất, mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt, bước vào ngày 08/9/2022, người tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố, gặp được nhiều may mắn, mọi tin tốt lành đều đến trong giai đoạn này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 4 ngày trong tuần (8 - 11/9), hé lộ 3 con giáp tiền bạc bủa vây, giàu sang tột đỉnh, phú quý vây thân, làm gì cũng giàu

Tử vi 4 ngày trong tuần (8 - 11/9), hé lộ 3 con giáp tiền bạc bủa vây, giàu sang tột đỉnh, phú quý vây thân, làm gì cũng giàu

Tử vi 4 ngày trong tuần (8-11/9), 3 con giáp này dễ dàng gặt hái nhiều thành công, may mắn ngập tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng