Tử vi năm 2022-2025: 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', tiền vào như nước, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 04/02/2022 16:30

Thầy tử vi cho biết trong những năm tới những con giáp dưới đây làm việc gì cũng hanh thông viên mãn, tài lộc dư dả.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là con giáp cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ. Trong công việc, họ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Vì vậy, nhiều người muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Tuất

Đặc biệt, từ thời điểm này, họ nhận được cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Trong thời gian này, họ có thể gặp nhiều khó khăn và thử thách trong công việc. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và những nỗ lực không biết mệt mỏi, con giáp này từng bước vượt qua khó khăn.

Nhất là với những người làm kinh doanh lớn hay chỉ buôn bán nhỏ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng, con giáp này thu lời lớn, tiền bạc chật két.

Tử vi năm 2022-2025: 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', tiền vào như nước, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1

Tuổi Ngọ

Năm 2022 - 2025 tuổi Ngọ có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống trong mùa Tết suôn sẻ thuận lợi, thậm chí còn kiếm được khoản tiền mừng tuổi hoặc một khoản tiền đầu tư kha khá, giúp công việc sắp tới có nhiều điều tốt đẹp, thậm chí thăng hoa vượt trội.

Tuổi Ngọ muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó gia đạo cũng bình an và hạnh phúc. Tết năm nay tuổi Ngọ sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, cuộc sống có những tín hiệu tích cực hứa hẹn 2022 - 2025 không thành Phượng cũng thành Rồng.

Tử vi năm 2022-2025: 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', tiền vào như nước, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2

Tuổi Sửu

Từ năm 2022 - 2025, con giáp này sẽ chủ động nắm được vận hạn về các mặt như tài lộc, công danh, tình duyên gia đạo hay sức khỏe..., từ đó đón chào năm mới với tâm thế phấn khởi, an nhiên.

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong năm 2022 - 2025. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tử vi năm 2022-2025: 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', tiền vào như nước, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3

Ảnh minh họa: internet

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Trong vòng 7 ngày 3 con giáp phát lộc đầu năm, vận may ập đến, tiền vào như nước, công việc hanh thông thuận lợi

Trong vòng 7 ngày 3 con giáp phát lộc đầu năm, vận may ập đến, tiền vào như nước, công việc hanh thông thuận lợi

Thầy tử vi cho biết 3 con giáp dưới đây cực kỳ may mắn làm việc gì cũng ra tiền trong 7 ngày tới.

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