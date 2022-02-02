Mùng 2 tết nên làm gì để may mắn, thuận lợi cả năm?

Tâm linh - Tử vi 02/02/2022 08:30

Những việc chúng ta làm vào những ngày đầu năm thường được tin rằng sẽ quyết định vận may của năm đó. Vậy mùng 2 tết nên làm gì để may mắn, thuận lợi cả năm? Hãy cùng tìm hiểu.

Cúng bái tổ tiên, thần linh

Trong các ngày đầu năm mới này. Bởi đây là một việc làm thể hiện sự biết ơn, kính trọng đối với tổ tiên, thần linh, mong cầu một năm mới bình an với gia đình.

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Đi lễ chùa

Đến chùa vào mùng 2 là một cách hay để bạn có thể thành tâm gửi đến các vị phật, thần những lời cầu nguyện cho một năm mới an lành. Lễ chùa đầu năm mới là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. Với người Việt, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, là lúc mỗi người tìm về với cội nguồn dân tộc.

Chúng ta đến chùa với nhiều mục đích khác nhau, người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên; người thì cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người trong gia đình. Có những người đến chùa chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống, tìm lại bản thân trong đầu năm mới.

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Đi chúc tết nhà ngoại

"Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" - câu nói xa xưa đã thể hiện phần nào nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt Nam trong 3 ngày đầu năm. Ngụ ý rằng: Nếu như mùng 1 các thành viên trong gia đình đã tập trung bên nhà nội để cúng bái tổ tiên, chúc Tết họ hàng thì mùng 2 sẽ là mùng của nhà ngoại.

Theo truyền thống của ông bà ta mâm cúng mùng 1 tết có ý nghĩa thể hiện sự nhớ ơn đối với ông bà tổ tiên và cầu mong cho năm mới tốt đẹp thì cúng mùng 2 là cúng thần linh, gia tiên để cầu mong năm mới mọi việc suôn sẻ, vạn sự hanh thông. Cúng ngày mùng 2 Tết còn là việc làm thể hiện sự biết ơn, kính trọng đối với tổ tiên, thần linh, mong cầu một năm mới bình an với gia đình. 

Mùng 2 tết nên làm gì để may mắn, thuận lợi cả năm? - Ảnh 3

Nghỉ ngơi, thư giản

Cuối cùng thì, một việc đơn giản nhất mà bạn có thể dành cho mình trong một ngày quan trọng của năm lại chính là sự nghỉ ngơi, thư giãn cho bản thân. Đây cũng là lúc bạn có thể tĩnh tâm, hồi phục lại năng lượng tinh thần và tâm hồn mình, để chuẩn bị cho một năm tràn đầy năng lượng và những sự đột phá ở phía trước.

Ảnh minh họa: internet

Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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