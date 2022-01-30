Chọn tuổi xông đất, xông nhà, mở hàng tốt nhất năm Nhâm Dần 2022

Theo quan niệm xưa, sau đêm giao thừa, mọi thứ trong nhà đều rất mới chính vì thế mà gia chủ thường cầu mong đầu năm sẽ có người mang đến sự may mắn, phát tài, phát lộc đến với gia đình.

Vậy năm 2022, tuổi nào xông nhà tốt? Cách chọn người xông nhà, xông đất tốt nhất năm Nhân Dần như thế nào? Chọn tuổi nào xông đất năm 2022 tốt nhất?.... là các câu hỏi được quan tâm nhiều nhất mỗi khi Tết cận kề.