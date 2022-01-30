Chọn tuổi xông đất, xông nhà, mở hàng tốt nhất năm Nhâm Dần 2022

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 07:05

Tục xông đất, xông nhà là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình nếu là người hợp tuổi với gia chủ thì năm đó gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà.

Theo quan niệm xưa, sau đêm giao thừa, mọi thứ trong nhà đều rất mới chính vì thế mà gia chủ thường cầu mong đầu năm sẽ có người mang đến sự may mắn, phát tài, phát lộc đến với gia đình. 

Vậy năm 2022, tuổi nào xông nhà tốt? Cách chọn người xông nhà, xông đất tốt nhất năm Nhân Dần như thế nào? Chọn tuổi nào xông đất năm 2022 tốt nhất?.... là các câu hỏi được quan tâm nhiều nhất mỗi khi Tết cận kề.

Chọn tuổi xông đất, xông nhà, mở hàng tốt nhất năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1

Ngoài ra, theo các chuyên gia, người xông đất, mở hàng cũng không nên mượn người có tuổi trực xung với chủ nhà. Cần chọn người có tính tình vui vẻ, hòa đồng, gia đình không có chuyện buồn phiền và nếu “hợp cạ” với chủ nhà thì càng tốt.

Đặc biệt, việc xông đất cần phải nhờ người ngoài, không nên để người sống trong gia đình “tự xông đất” sẽ không có nhiều ý nghĩa.

Cụ thể như sau:

  • Gia chủ tuổi Hợi nên chọn người xông đất tuổi: Mão, Mùi, Dần.
  • Gia chủ tuổi Tuất nên chọn người xông đất tuổi: Ngọ, Mão, Dần.
  • Gia chủ tuổi Dậu nên chọn tuổi xông đất: Sửu, Tỵ, Thìn.
  • Gia chủ tuổi Thân nên chọn người xông đất: Tý, Thìn, Tỵ.
  • Gia chủ tuổi Mùi nên chọn người xông đất tuổi: Mão, Hợi, Ngọ.
  • Gia chủ tuổi Ngọ nên chọn người xông đất tuổi: Dần, Tuất, Mùi.
  • Gia chủ tuổi Tỵ nên chọn người xông đất tuổi: Sửu, Thân, Dậu.
  • Gia chủ tuổi Thìn nên chọn người xông đất tuổi: Tý, Thân, Dậu.
  • Gia chủ tuổi Mão nên chọn người xông đất tuổi: Mùi, Tuất, Hợi.
  • Gia chủ tuổi Dần nên chọn người xông đất tuổi: Ngọ, Tuất, Hợi.
  • Gia chủ tuổi Sửu nên chọn người xông đất tuổi: Tỵ, Dậu, Tý.
  • Gia chủ tuổi Tý nên chọn người xông đất tuổi: Thân, Thìn (tam hợp), Sửu (nhị hợp).
  • xông đất đầu năm, chọn tuổi xông đất, nhâm dần 2022, Tết nguyên đán.

Những lưu ý khi chọn người xông đất đầu năm

  • Cần chú ý chọn tuổi hợp xông đất là người khỏe mạnh, có đạo đức, tính tình vui vẻ, cởi mở với mọi người.
  • Người có cuộc sống viên mãn, công danh sự nghiệp, tài giỏi, có địa vị trong xã hội càng tốt. Ưu tiên những người có tên hay, tên đẹp và có nhân cách tốt để mang "vía" may mắn cho cả gia đình trong năm mới.
  • Tránh nhờ người đang vướng vào lao lý, tranh chấp. Nếu cả vợ chồng cùng đến xông đất thì chọn người hợp tuổi bước chân vào trước.
  • Có thể chọn người thân xông đất ngày Tết, người đó đi hái lộc đầu năm và mang về nhà những điều may mắn của đất trời cho năm mới.

Ảnh minh họa: internet

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