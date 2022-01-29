Trong vòng 10 ngày nữa 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', vận may đến liên tục, cơ hội đổi đời trong năm mới

Theo tử vi, 3 con giáp này có năng lực kiếm tiền tốt, chăm chỉ giờ đã đến lúc hưởng thành quả. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, có được nhiều cơ hội để giàu lên trong năm 2022.

Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực ngay trong 10 ngày này. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống.



Người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Có một số cơ hội mới mở ra đòi hỏi bản mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ. Vận đào hoa phơi phới cũng lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đón nhận nhiều may mắn đến với mình trong 10 ngày tới. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi.

Chuyện làm ăn của Tuổi Thìn rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Gia đạo có tin vui, có thêm thành viên trong gia đình.

Tuổi thân

Con giáp phát tài trong 10 ngày tới này đầu tiên phải kể đến người tuổi Thân. Vậy là sau bao khó khăn vất vả, cuối cùng thì tài lộc cũng nở rộ với những người tuổi này.

Mọi kế hoạch phát triển rất thuận lợi, dù tuổi Thân đi theo hướng nào cũng có quý nhân theo trợ giúp, đường tài lộc ổn định, tiền rót vào túi.

Ảnh minh họa: Internet

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Đúng 10 ngày nữa '3 con giáp' có lộc về tiền bạc, vạn sự khởi đầu nan, thuận buồm xuôi gió Tử vi dự báo những con giáp này sẽ đón lộc khí trời ban trong thời gian tới. Nhờ đó, vận trình của bản mệnh trong vòng 10 ngày nữa sẽ phát tài, tiền vào như nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-vong-10-ngay-nua-3-con-giap-nuoc-day-thuyen-len-van-may-den-lien-tuc-co-hoi-doi-doi-trong-nam-moi-448304.html