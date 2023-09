Tử vi Mùng 2 Tết ngày 26/1/2020 của 12 con giáp: tuổi Ngọ ‘bộn’ tiền, tuổi Tỵ đặc biệt may mắn

Vận may tiền bạc không mỉm cười với tuổi Tý trong hôm nay, bạn nên “tránh xa kiếp đỏ đen”.

Cuối ngày, tuổi Sửu còn được lộc ăn uống, với tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có điềm tranh cãi, nên cẩn thận đừng để mâu thuẫn với bạn bè hay người thân.

Ngoài ra, nếu ra đường đi chơi, đừng quá hấp tấp mà dễ gây va chạm nhẹ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão dù có tâm trạng không được tốt vào đầu ngày, nhưng sẽ dần thấy vui vẻ hơn. Nguyên do là từ chuyện tình cảm. Dù vậy, hãy nghĩ đơn giản mọi chuyện.

Đầu năm, tuổi Mão nên giữ tâm thế tích cực hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày khá vui vẻ. Bạn có thể gặp bạn bè, chia sẻ niềm vui đầu năm mới.

Người độc thân có vận đào hoa, đối phương có thể là bạn cũ lâu ngày không gặp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ đặc biệt may mắn tiền bạc trong hôm nay. Nếu tham gia những trò chơi, bạn chắc chắn thắng. Nhưng tình duyên lại cực kì ảm đạm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ “bộn” tiền trong ngày mới. Vận may hầu như luôn đi bên cạnh bạn, hết tiền rồi lại có. Đây có lẽ là vận may đầu năm giúp tuổi Ngọ có thêm hy vọng cho năm mới nhiều may mắn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có lộc ăn uống, tiệc tùng trong hôm nay. Gặp gỡ, tụ họp sẽ giúp bạn có thêm quý nhân giúp đỡ trong công việc.

Dù vậy, đừng “quá chén”, sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn bây giờ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Thân

Tuổi Thân có một ngày khá thoải mái bên gia đình. Bạn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi dịp Tết này.

Tuy nhiên, đừng quên bạn bè hay họ hàng. Họ có lẽ vẫn đang mong ngóng gặp bạn đầu năm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu vui vẻ những ngày đầu năm mới. Hãy giữ trạng thái tích cực này cho cả năm.

Cuối ngày, bạn có thể dành thời gian bên bạn bè hay người ấy.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Tuất

Vận tài lộc “bám” lấy tuổi Tuất từ đầu ngày. Không chỉ vậy, bạn còn gặp may trong những chuyện hy hữu.

Với người có đôi, cẩn thận hiểu lầm không đáng có.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/1/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Ba ngày 26/1/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi đừng vội tin người mà mất tiền vào đầu năm. Bạn nên cân nhắc cẩn thận.

Người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.