Tử vi hôm nay, xem tử vi may mắn Rằm tháng 10 âm lịch: TOP 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, hạnh phúc cuối năm

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 05:31

Tử vi Rằm tháng 10 âm lịch cho thấy, 3 con giáp dễ nhận được sự giúp đỡ của quý tộc, có lợi cho việc phát tài và thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp sự nghiệp thuận lợi trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch này. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp, đồng thời nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi.

Tử vi hôm nay, xem tử vi may mắn Rằm tháng 10 âm lịch: TOP 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, hạnh phúc cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, biết sắp xếp nhân sự đúng chỗ nên mọi người có thể phát huy được hết khả năng của mình. Bạn đưa cả tập thể đi tới thành công, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của mình.

Cát khí trong ngày cũng giúp đường tình duyên của người tuổi Thìn vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi trọng vị trí của đối phương và lấy việc chăm sóc cho nửa kia là niềm vui của mình, không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Tuổi Mùi

Trong ngày Rằm tháng 10 âm lịch nay, Mùi được Thiên Tài nhập mệnh nên dự báo tài chính tăng tiến khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Nhờ vậy, tài khoản tích lũy của Mùi ngày càng đầy thêm, bạn cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình.

Tử vi hôm nay, xem tử vi may mắn Rằm tháng 10 âm lịch: TOP 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, hạnh phúc cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện công việc, ngày này bản mệnh có những sáng kiến tuyệt vời, cũng thể hiện khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo bạn đã hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến, những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng có cơ hội tốt hơn.

Tài lộc hôm nay thể hiện ở tiền thưởng, thành tích tương đối nổi bật, mọi mặt công việc đều có thể làm hài lòng ban lãnh đạo nên hoa hồng thưởng vẫn khá cao, hơn hẳn so với suy nghĩ. Vận trình sự nghiệp hanh thông, được quý nhân, thành quả gấp đôi công sức bỏ ra, thích hợp để đàm phán hợp tác và các vấn đề khác.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn trong công việc vào ngày hôm nay (Rằm tháng 10 âm lịch). Con giáp này được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bạn hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Tử vi hôm nay, xem tử vi may mắn Rằm tháng 10 âm lịch: TOP 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, tiền tài viên mãn, hạnh phúc cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp sự nghiệp thuận lợi ngày Rằm tháng 10 âm lịch này giữ được chữ tín nên khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn triển vọng. Cũng vì những cơ hội làm ăn đến tới tấp nên bạn nhanh chóng thu về một khoản tiền lời lãi khả quan.

Tình yêu như ý nhờ Hỏa sinh Thổ là tin mừng dành cho bạn. Đối phương luôn rất trân trọng và dành nhiều tình cảm cho bạn, chính vì vậy hãy luôn cố gắng vun vén đề tình yêu được dài lâu nhé. Người độc thân chỉ cần chủ động mở lòng thì cơ hội đón nhận hạnh phúc vẫn luôn đón chờ bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sẽ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, diện mạo tràn đầy gió xuân, được thăng chức, tăng lương

Kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sẽ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, diện mạo tràn đầy gió xuân, được thăng chức, tăng lương

Bước qua Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được.

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