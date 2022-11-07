Kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sẽ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, diện mạo tràn đầy gió xuân, được thăng chức, tăng lương

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 22:18

Bước qua Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất thông minh, giàu nghị lực, luôn phấn đấu vươn lên, theo đuổi những điều tốt đẹp hơn, rất có chí tiến thủ, có lòng dũng cảm phi thường, dám đương đầu với mọi thử thách và không hề yếu kém hơn người khác sức mạnh.

Kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sẽ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, diện mạo tràn đầy gió xuân, được thăng chức, tăng lương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn, mở ra một chặng đường mới. Bản chất họ điềm đạm, vững vàng trước sự việc, có thể đối mặt với cuộc sống một cách tích cực, không cứng nhắc trong hành động, luôn đi đầu trên con đường kiếm tiền và luôn biết nắm bắt cơ hội.

Thời gian sắp tới, tài lộc sẽ đầy đủ hơn, chỉ cần nỗ lực tích cực thì bạn sẽ gặt hái được thành công mới, kiếm được nhiều tiền, trở thành niềm ghen tị của mọi người. Ngoài ra, bản mệnh có thể tìm được một số cơ hội tốt trong việc phát triển sự nghiệp. Đời sống tinh thần của tuổi Tỵ cũng ngày một tốt đẹp. Tiền tài của bản mệnh có dấu hiệu thăng tiến vượt bậc. 

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch, tuổi Mão chỉ cần nỗ lực không ngừng thì khả năng thu thành công rất lớn. Thời gian sắp tới, bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, quý nhân phù trợ nên khó khăn lùi lại phía sau, cuộc sống ngày một thăng hoa, tài vận dồi dào.

Kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sẽ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, diện mạo tràn đầy gió xuân, được thăng chức, tăng lương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, cần mẫn và luôn chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình vương giả nhưng họ có đủ bản lĩnh để gây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Mão có thể viên mãn về cả tiền tài lẫn tình cảm.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn. 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này nói được làm được và luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc. Tổng thể vận trình của tuổi Dậu trong thời gian gần đây có một số biến động, áp lực kinh tế tăng lên, tiền của hao đi ít nhiều.

Kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sẽ chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, diện mạo tràn đầy gió xuân, được thăng chức, tăng lương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, kể từ sau Rằm tháng 10 âm lịch này, vận trình tuổi Dậu có chuyển biến tốt, chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ, làm đâu thắng đó. Tài lộc của tuổi Dậu dần khởi sắc, tiền tài dồi dào hơn trước. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện. 

Người làm ăn kinh doanh có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Người làm công ăn lương có nghề tay trái cũng có thu nhập tốt. Các khó khăn trước mắt được giải quyết, tuổi Dậu chỉ cần vững tiến về phía trước là có thể xây dựng cuộc sống viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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