3 con giáp nào nắm chắc cơ hội trúng số độc đắc lớn vào chiều Rằm tháng 10 âm lịch này?

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 21:41

Theo tử vi, những con giáp này có vận trình hanh thông, khó khăn lùi lại phía sau nhường bước cho những điều may mắn, thuận lợi.

Tuổi Sửu

Trong cuộc sống, tuổi Sửu phải trải qua khá nhiều gian truân, cực khổ. Con giáp này chọn một mình xông pha lên phía trước, đối đầu với khó khăn thay vì chạy trốn. Đây cũng chính là cách tuổi Sửu rèn luyện bản thân và ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Đa số người tuổi Sửu đều thành công ở giai đoạn trung vận. Một khi cuộc sống thăng hoa, họ sẽ khiến người người ngưỡng mộ.

3 con giáp nào nắm chắc cơ hội trúng số độc đắc lớn vào chiều Rằm tháng 10 âm lịch này? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng từ Rằm tháng 10 âm lịch trở đi, cuộc sống của người tuổi Sửu có nhiều thay đổi bất ngờ. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều hỷ sự. Họ tìm được cơ hội làm giàu. Đời sống tinh thần của người tuổi Sửu cũng có sự cải thiện đáng kể. Từ thời điểm này, tuổi Sửu càng nỗ lực cố gắng thì thành công càng lớn, cuối năm đón nhận hỷ sự bất ngờ.

Gặp thiên thời, địa lợi, bản thân đương số lại không ngừng phấn đấu trên con đường làm giàu, không có lý gì mà Thần Tài lại “ngó lơ” cả.

Tuổi Mão

Vào Rằm tháng 10 âm lịch này, quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối, tuổi Mão sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền, những năm sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy, thậm chí kế hoạch mua nhà hay xe sang hoàn toàn có thể thực hiện được.

Điều quan trọng nhất đối với tuổi Kỷ Mão tại thời điểm này là kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng. Sắp đến lúc đào được kim cương rồi, đừng vì khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc.

3 con giáp nào nắm chắc cơ hội trúng số độc đắc lớn vào chiều Rằm tháng 10 âm lịch này? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy phóng tầm nhìn thật cao và xa hơn nữa, bản mệnh sẽ nhìn thấy những cơ hội rộng mở mà không phải ai cũng thấy được. Thành công và giàu sang là sự tích lũy lâu bền, kiểu “ăn xổi ở thì” mấy chốc mà tan. 

Đặc biệt, tuổi Mão không chỉ được Thần Tài sủng ái mà còn có quý nhân từ phương xa trở về giúp đỡ. Quý nhân này sẽ cho tuổi Mão nhiều cơ hội làm giàu, từ thời gian này không chỉ bộn tiền mà còn sống dư dả sung túc.

Tuổi Thìn

Phân tích dưới góc độ tử vi khoa học, đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch này, vận khí của người tuổi Thìn có nhiều biến động tích cực, từ công việc, chuyện tình cảm đến tiền bạc đều được cải thiện đáng kể.

3 con giáp nào nắm chắc cơ hội trúng số độc đắc lớn vào chiều Rằm tháng 10 âm lịch này? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể khó khăn và thử thách đến cùng lúc đấy, nhưng đây cũng là cơ hội để những chú Khỉ đổi đời. Hãy vững bước trên con đường đã chọn, cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. Thậm chí, vào thời điểm cuối năm 2022 này, đương số sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền bạc ngày càng đầy túi, cuộc sống dư dả khó ai sánh bằng.

Những người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, vận may sẽ lội ngược dòng đến với bạn, mọi khó khăn đều được giải quyết, nhất là vấn đề về tiền bạc. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 10 âm lịch): Thần Tiên hạ giới, Chính Ấn soi tỏ, 3 con giáp khơi thông vận mệnh, tiền tài khởi sắc, phú quý đặc biệt, đại cát đại lợi

Đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 10 âm lịch): Thần Tiên hạ giới, Chính Ấn soi tỏ, 3 con giáp khơi thông vận mệnh, tiền tài khởi sắc, phú quý đặc biệt, đại cát đại lợi

Tử vi cho thấy, đúng Rằm tháng 10 âm lịch này, 3 con giáp may mắn dưới đây ngày càng rực rỡ, gặt hái được nhiều tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Rằm tháng 10 tử vi con giáp Rằm tháng 10 tử vi 12 con giáp con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 32 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy