Tử vi hôm nay, thứ Tư 2/8/2023: Hợi thu nhập dần được nâng cao, Mão phúc khí vượng phát, Sửu vận trình may mắn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 09:40

Đúng 2/8, 3 con giáp sau bước lên đỉnh vinh hoa phú quý khi làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đó, gặt hái được nhiều tiền bạc.

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 2/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay biết lắng nghe người khác. 

Công việc: Người tuổi Hợi luôn cố gắng cùng mọi người hoàn thành công việc hiện tại. 

Tình duyên: Tình cảm đôi lúc có những khó khăn, giúp bạn có thêm động lực vượt qua. 

Tài lộc: Thu nhập dần được nâng cao, tài chính không còn là vấn đề. 

Sức khỏe: Trong người không còn khó chịu, thích trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng.

Tử vi hôm nay, thứ Tư 2/8/2023: Hợi thu nhập dần được nâng cao, Mão phúc khí vượng phát, Sửu vận trình may mắn bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão chăm chỉ và có lối suy nghĩ sâu sắc. Vì tư duy sâu rộng ấy mà người tuổi Mão được coi là chững chạc hơn so với tuổi thực. Đây điểm cộng giúp con giáp này tăng thêm độ uy tín với đối tác trong công việc. Bản thân người tuổi Mão cũng không bao giờ buồn phiền khi người khác nhận xét trưởng thành sớm.

Trong cuộc sống, người tuổi Mão khôn khéo và biết tính toán, họ không tranh giành quyền lợi với ai và cũng không để ai gây tổn hại đến mình. Họ độc lập và cứng rắn, họ bảo vệ được bản thân trước những sóng gió hoặc những lời đặt điều thiếu căn cứ.

Tháng 8, người tuổi Mão bước lên đỉnh vinh hoa phú quý khi làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đó, gặt hái được nhiều tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão cũng nắm chắc trong tay rất nhiều cơ hội tốt để lan tỏa hình ảnh và thương hiệu cá nhân.

Tử vi hôm nay, thứ Tư 2/8/2023: Hợi thu nhập dần được nâng cao, Mão phúc khí vượng phát, Sửu vận trình may mắn bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu may mắn bất ngờ. Tin vui hôm nay hoặc trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Tiếc là tài lộc lại không tốt. Làm ăn buôn bán hay bị phá, khách nợ tiền lì không chịu trả. Cho người khác nợ tiền nhưng đến khi đòi như đi xin họ trả tiền cho mình. Ngoài ra, con giáp này còn dễ mất tiền vì hỏng hóc đồ đạc hoặc vi phạm giao thông.

Anh chị em trong nhà dễ có lục đục liên quan đến cha mẹ, đất đai, tiền bạc, con cái. Các cặp vợ chồng không thống nhất được quan điểm nên hay cãi nhau to tiếng, ảnh hưởng đến con cái, có chuyện gì thì từ từ bảo nhau, đừng nói lớn tiếng kẻo thêm căng thẳng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tử vi hôm nay, thứ Tư 2/8/2023: Hợi thu nhập dần được nâng cao, Mão phúc khí vượng phát, Sửu vận trình may mắn bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Ngày 3/8 và 4/8 là thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp: Làm đâu thắng đó, ăn lộc linh đình, đổi đời ngoạn mục

Ngày 3/8 và 4/8 là thời kỳ huy hoàng của 3 con giáp: Làm đâu thắng đó, ăn lộc linh đình, đổi đời ngoạn mục

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 3/8 và 4/8 sẽ có 3 con giáp ấm êm tài lộc viên mãn, làm gì cũng thuận lợi đủ đường.

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