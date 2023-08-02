Vận đen bủa vây đúng hôm nay 2/8, 3 con giáp dễ mất tiền oan, lắm kẻ ủ mưu hạch sách, hãm hại, cẩn thận lẻo tài lộc 'rủ nhau đội nói đi khỏi nhà'

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 05:12

Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, Thiên Quan cản lối, người tuổi Tỵ dễ bị cấp trên chèn ép, gây khó dễ trong ngày hôm nay. Bạn không phát huy được năng lực vốn có nên cảm thấy rất buồn bực, thậm chí có ý định bỏ dở giữa chừng những việc đang làm.

Vận đen bủa vây đúng hôm nay 2/8, 3 con giáp dễ mất tiền oan, lắm kẻ ủ mưu hạch sách, hãm hại, cẩn thận lẻo tài lộc 'rủ nhau đội nói đi khỏi nhà' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy dành thời gian để suy ngẫm xem tại sao mọi việc lại tiến triển theo chiều hướng này. Nếu lỗi lầm nằm ở bạn thì bạn cần xem lại cách hành xử của mình, còn nếu do môi trường làm việc không tốt thì bạn không nên tiếp tục làm ở đó quá lâu.

Hỏa sinh Thổ, may mắn là bản mệnh luôn nhận được sự cổ vũ, động viên của người thân trong gia đình. Hãy chia sẻ với người thân những điều bạn thấy khúc mắc, như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nhận được những lời gợi ý hữu ích.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 2/8/2023 hôm nay, tuổi Tuất dễ gặp biến cố trong công việc. Những kẻ khó ưa sẽ chực chờ sơ hở để hạ bệ, nói xấu bản mệnh. Cùng cảnh đi làm vất vả như nhau nhưng lại thích hạch sách, gây khó dễ cho con giáp này.

Vận đen bủa vây đúng hôm nay 2/8, 3 con giáp dễ mất tiền oan, lắm kẻ ủ mưu hạch sách, hãm hại, cẩn thận lẻo tài lộc 'rủ nhau đội nói đi khỏi nhà' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng xui xẻo không kém. Tuổi Tuất dễ bị lợi dụng, bướng bỉnh, không chịu thua, tính cách nóng nảy nên cẩn thận kẻo mất tiền oan. Đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, không để nhiều tiền trong túi khi đi đường, trông chừng xe khi đi ăn bên ngoài coi chừng bị mất cắp.

Cũng may là đường tình cảm bình ổn. Gia đình không có chuyện gì to tát xảy ra, bình yên như bao ngày. Con giáp này nên quan tâm đến người thân nhiều hơn, lúc khó khăn họ mới là người giúp bản mệnh chứ bạn bè thì không thể trông đợi.

Tuổi Thân

Vận khí ngày hôm nay thứ Tư 02/08/2023, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Thân, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Vận đen bủa vây đúng hôm nay 2/8, 3 con giáp dễ mất tiền oan, lắm kẻ ủ mưu hạch sách, hãm hại, cẩn thận lẻo tài lộc 'rủ nhau đội nói đi khỏi nhà' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho tuổi Thân, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Thân về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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