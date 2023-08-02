Tử vi hôm nay 2/8/2023: Trăm sự khởi sắc, 3 con giáp cầu TÀI đắc TÀI, cầu LỘC đắc LỘC, hầu bao rủng rỉnh, thu tiền không ngơi tay

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 00:21

Tiền bạc đang theo nhau đổ về túi của bạn, dự báo sẽ có doanh thu vượt trội.

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay thấy rằng, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày thứ 4 khá may mắn. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh và học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích giúp phát triển sự nghiệp.

Tử vi hôm nay 2/8/2023: Trăm sự khởi sắc, 3 con giáp cầu TÀI đắc TÀI, cầu LỘC đắc LỘC, hầu bao rủng rỉnh, thu tiền không ngơi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet



Những người trẻ tuổi cũng dần dần quen với môi trường làm việc mới và những nội dung công việc mới. Bản mệnh có thể tin tưởng hơn vào chính mình và nêu ra những quan điểm của bản thân, bạn sẽ khiến mọi người nhìn mình bằng con mắt khác.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng phương diện tình cảm của con giáp này lại không được như ý. Có lẽ bạn đang hành xử quá độc đoán và luôn bắt người ấy phải chiều theo ý muốn của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ khiến nửa kia mệt mỏi đấy.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/8/2023 hôm nay, tuổi Mão phải cẩn thận ăn nói, hành động kẻo mất chức, nghỉ việc giữa chừng hoặc bị thôi học. Làm gì cũng phải suy đi tính lại cẩn thận để sau này không phải hối hận, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, đừng ôm việc hộ người khác.

Tử vi hôm nay 2/8/2023: Trăm sự khởi sắc, 3 con giáp cầu TÀI đắc TÀI, cầu LỘC đắc LỘC, hầu bao rủng rỉnh, thu tiền không ngơi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính lại có may mắn. Tiền bạc đang theo nhau đổ về túi bản mệnh, nhất là người kinh doanh sẽ có doanh thu vượt trội. Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô làm ăn hoặc nhập thêm hàng mới, khai trương thì cũng có sự thuận lợi nhất định.

Tình cảm của tuổi Mão có phần tẻ nhạt. Con giáp này không thích tụ tập bạn bè đến nhà rồi tàn cuộc mình tự dọn. Bản mệnh cũng không thích giao du với nhiều người vì sợ lòng người. Chỉ muốn yên phận sống bình an với gia đình, ghét ngoại giao quá nhiều.

Tuổi Mùi

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón tuổi Mùi trong hôm nay, thứ Tư 02/08/2023, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Tử vi hôm nay 2/8/2023: Trăm sự khởi sắc, 3 con giáp cầu TÀI đắc TÀI, cầu LỘC đắc LỘC, hầu bao rủng rỉnh, thu tiền không ngơi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho tuổi Mùi.

Không những thế, thứ Tư này tuổi Mùi còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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Thời gian tới, bạn sẽ dần dần trở nên giàu có như ý muốn và tiếp tục phát triển tốt ở tương lai.

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