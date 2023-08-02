Tử vi hôm nay ngày 2/8/2023: Khổ tận cam lai, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, TÀI LỘC tràn trề, tiền vàng lũ lượt kéo nhau về túi

Chính Quan trợ lực, người tuổi Mùi có cơ hội bứt phá vượt lên trên mọi người trong ngày hôm nay. Bạn biết phát huy năng lực của mình đúng lúc nên giải quyết công việc rất nhẹ nhàng, khiến nhiều người phải khâm phục.

Phương diện tình cảm chưa có nhiều biến động ở thời điểm này. Người độc thân cảm thấy khá e dè khi tiếp xúc với người khác giới, chính vì vậy mà dù có thiện cảm với ai, bạn cũng chỉ dám giấu trong lòng.

Với người làm lãnh đạo, bạn biết sử dụng đúng người đúng việc nên các công việc của tập thể đều hoàn thành vượt mức đề ra. Với tài năng của mình, bản mệnh còn có thể dẫn lối cho mọi người gặt hái được những thành tích lớn lao hơn nữa.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/8/2023 hôm nay, tuổi Dậu chú trọng vào địa vị, phúc lợi, học hành nhiều hơn mọi ngày. Con giáp này là người thông minh, nhân từ, không tham danh lợi nên sự nghiệp chưa thể tiến triển vượt bậc, muốn làm ăn lớn cần liều lĩnh hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trong ngày tốt hơn mong đợi. Con giáp này biết làm ăn, biết lập kế hoạch kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Nhiều người nhìn vào nghĩ tuổi Dậu phá phách, keo kiệt nhưng đâu biết bản mệnh rất giỏi xoay tiền và tìm mối làm ăn chứ không hề ngồi yên một chỗ.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Nếu có người yêu thương mình thật sự, con giáp này nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ vì sau này khó tìm được người tốt hơn lắm. Những ai đang gặp chuyện gia đình thì sớm ổn thỏa, tránh được những tai ương nguy hiểm ập đến.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng thứ Tư 02/08/2023, tuổi Tỵ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày thứ Tư này giúp tuổi Tỵ thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. tuổi Tỵ nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.