Tử vi hôm nay, thứ Bảy (12/11): người có Trời Phật che chở, có tâm có tầm, biến nguy thành an, tiền tỷ cầm liền tay, kẻ vướng hạn Thái Tuế, vận đen bủa vây, tài giỏi đến mấy cũng khó thoát nghèo

Theo các chuyên gia phong thủy, sự kiên cường chính là một ưu điểm nổi bật nhất của tuổi Mùi. Đừng bị vẻ ngoài nhẹ nhàng của họ làm bạn bị nhầm lẫn. Trong số 12 con giáp, họ là một trong những con giáp kiên nhẫn và có thể vượt qua khó khăn một cách xuất sắc nhất.

Tử vi học có nói, Thái Tuế chiếu rọi khiến sự nghiệp của tuổi Mùi có dấu hiệu đi xuống, buộc họ phải lao đao đối phó, thời gian sắp tới cũng là một khoảng thời gian thử thách với con giáp này.

Tuy nhiên, vào hôm nay (12/11), tuổi Mùi có hạn Thái Tuế, do đó nên công việc, sức khỏe và các mối quan hệ của họ cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Đây là lúc mà người tuổi Mùi có thể nảy sinh mâu thuẫn những người xung quanh, đặc biệt là cấp trên và đồng nghiệp. Nếu không biết xử lý khéo léo, những mối quan hệ này có thể trở nên căng thẳng, thậm chí gây ra những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đến công việc và chuyện kiếm tiền của họ. Do đó, tuổi Mùi cần phải đặc biệt kín kẽ trong giao tiếp, không để kẻ khác có cớ "đâm sau lưng" họ.

Ngoài ra, nếu có kế hoạch đầu tư, tuổi Mùi phải nghiên cứu thật kỹ, tuyệt đối không vì nóng vội một phút mà phải để bản thân chịu thiệt thòi về sau.

Tuy nhiên, vào hôm nay (12/11), tuổi Mùi có hạn Thái Tuế nên công việc, sức khỏe và các mối quan hệ của họ cũng bị ảnh hưởng phần nào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người thích cuộc sống tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ và có cá tính độc lập. Tử vi học có nói, người tuổi Dần phải sống xa gia đình mới ăn nên làm ra, sự nghiệp mới vẻ vang.

Đa số người tuổi Dần gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên cuộc sống còn dài và còn nhiều điều mới mẻ nên khi gặp biến cố, họ đã có thể vượt qua được bằng bản lĩnh của mình.

Người tuổi Dần bề ngoài vô tâm nhưng bên trong lại sống rất tình cảm, yêu thương người khác nhưng chỉ thể hiện bằng hành động và ít khi nói.

Chính vì vậy, người tuổi Dần được trời ban nhiều phúc đức, sự hiền lành, hướng thiện đã giúp họ ngày càng giàu có.

Bước vào hôm nay (12/11), người tuổi Dần sẽ có cơ ngơi ổn định, không chỉ xây dựng cho bản thân cuộc sống vẹn toàn mà còn giúp gia đạo hưng thịnh, đem đến nhiều may mắn cho những người xung quanh.

Đặc biệt, người tuổi Dần lại được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn, nếu cuối năm không mua được nhà xe thì ít nhất cũng tiết kiệm được khoản tiền khá lớn.

Bước vào hôm nay (12/11), người tuổi Dần sẽ có cơ ngơi ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, lanh lợi có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Người tuổi Thân tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Bất kể là nam hay nữ, người tuổi Thân luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh.

Cụ thể, trong công việc, tuổi Thân luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, tuổi Thân là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Thân là những người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất.

Cuộc sống tuổi Thân trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì tuổi Thân có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn, đặc biệt là vào hôm nay (12/11).

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm