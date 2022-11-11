Bùng nổ vận may vào 2 ngày cuối tuần (12/11 - 13/11), lộc lá trải dài bốn phía, 3 con giáp nằm không hưởng phúc, Thần Tài "yên vị" trong nhà, Quý Nhân chờ sẵn trước cửa ban cho trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 23:20

Vào 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp viên mãn trăm bề, cuộc đời dệt gấm thêu hoa từ đây nhờ Thần Tài và Quý Nhân tương trợ. Cùng xem là 3 con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Tỵ

2 ngày cuối tuần này (12/11 - 13/11) sẽ là những ngày tháng may mắn của người tuổi Tỵ đặc biệt là chuyện tình duyên. Theo đó, vào khoảng thời gian này bạn sẽ tìm được ý trung nhân, là người bạn cực kỳ ưng ý. Chuyện tình cảm của bạn và người ấy khá ổn, đó là mối nhân duyên trời sinh.

Không chỉ chuyện tình cảm, công việc của người tuổi Tỵ cũng ổn hơn nhiều. Bạn có thể thu được món lời lớn từ những đơn hàng sau một thời gian trì trệ. Khi có tiền rồi thì chi tiêu tiết kiệm một chút, không nên nóng vội nghe lời người khác đầu tư dù đó là cơ hội tốt. Vận may của người tuổi Tỵ còn nhiều hơn thế nữa khi có quý nhân tự nhiên mang cơ hội kiếm tiền trao tay bạn. 

Lúc này đừng ngần ngại thử sức một lần vì có thể từ đây cánh cửa tương lai của bạn sẽ rộng mở vô cùng. Bạn là người vừa giỏi việc nước, vừa giỏi việc nhà lại biết quan tâm chăm sóc người khác hết mực nên tình cảm luôn bền vững. Cứ phát huy tinh thần này thì cuộc sống chắc chắn viên mãn về sau.

Bùng nổ vận may vào 2 ngày cuối tuần (12/11 - 13/11), lộc lá trải dài bốn phía, 3 con giáp nằm không hưởng phúc, Thần Tài 'yên vị' trong nhà, Quý Nhân chờ sẵn trước cửa ban cho trúng số đổi đời - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần này (12/11 - 13/11) sẽ là những ngày tháng may mắn của người tuổi Tỵ đặc biệt là chuyện tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tính tình cẩn trọng, làm việc đến nơi đến chốn nên được người khác kính nể, trọng dụng. Nhờ cách làm việc hết sức khoa học nên bạn luôn được nhiều người trong công ty chú ý. 2 ngày cuối tuần này (12/11 - 13/11), công việc của tuổi Dậu có nhiều cơ hội mới như tăng lương, thăng chức, gặt hái thành công,... nhờ sự thông minh và khéo léo của mình. 

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng thu về một hợp đồng lớn sau nhiều ngày trì trệ. Tiền cho vay cũng đã về tay bạn vì bạn luôn là người giữ chữ tín. Tuổi Dậu thực sự sẽ gặp được người như ý có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian gần nhất. Cứ phát huy tinh thần này thì cuộc sống chắc chắn viên mãn về sau.

Bùng nổ vận may vào 2 ngày cuối tuần (12/11 - 13/11), lộc lá trải dài bốn phía, 3 con giáp nằm không hưởng phúc, Thần Tài 'yên vị' trong nhà, Quý Nhân chờ sẵn trước cửa ban cho trúng số đổi đời - Ảnh 2
Tuổi Dậu tính tình cẩn trọng, làm việc đến nơi đến chốn nên được người khác kính nể, trọng dụng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mặc dù người tuổi Thìn sống nội tâm, không giỏi thể hiện bản thân trong các tình huống xã hội và rất nhút nhát, nhưng họ lại rất nổi tiếng, được mọi người yêu mến hết mực và có nhiều bạn bè. Người tuổi Thìn sống lương thiện, biết yêu người yêu mình, với ai họ cũng nhiệt tình, giúp đỡ không cần báo đáp, vì vậy mà được hưởng nhiều phước lành. 

2 ngày cuối tuần này (12/11 - 13/11) là thời gian có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Thìn, chỉ cần họ tiếp tục vững tâm nỗ lực, chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công, Đặc biệt, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thìn thăng hoa hơn về mọi mặt, đặc biệt là tình tiền viên mãn. Có thể kết bạn tốt trong công việc, sự nghiệp suôn sẻ, gia đình êm đẹp, tận hưởng cuộc sống tự do, dễ dàng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy (12/11): 3 con giáp "rước Thần Tài về nhà, đón Quý Nhân tận cửa", cuộc đời giàu sang trong phút chốc, trúng số độc đắc trong tầm tay, tài khoản nhảy số bạc tỷ

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy (12/11): 3 con giáp "rước Thần Tài về nhà, đón Quý Nhân tận cửa", cuộc đời giàu sang trong phút chốc, trúng số độc đắc trong tầm tay, tài khoản nhảy số bạc tỷ

Đúng vào 7h sáng mai, 3 con giáp có mệnh phú quý, cuộc đời hoá giàu sang nhờ có Thần Tài và Quý Nhân phù trợ cho trúng số độc đắc đổi đời. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày cuối tuần 3 con giáp có số giàu sang 3 con giáp đổi mệnh phát tài

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 15 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch