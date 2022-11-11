Tử vi 2 ngày cuối tuần (12/11 - 13/11): đánh tan xui xẻo, 3 con giáp được Trời ban vận may hiếm có, ngồi im tiền bạc cũng tự kéo đến, thoắt cái thành đại gia nghìn tỷ, trúng số độc đắc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 22:19

Đúng vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp sau hãy chuẩn bị may "túi ba gang" để hốt vàng hốt bạc về nhà nhé!

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất bộc trực, thành thật, có sao nói vậy. Từng cử chỉ, lời nói của họ khiến chúng ta nhận ra rằng họ là người rất chặt chẽ, biết suy trước, tính sau chứ không hành động theo cảm tính. Trong 2 ngày này (12/11 - 13/11), người tuổi Thìn có sao đại cát chiếu mệnh.

Họ sẽ gặp một số điều may mắn trong công việc cũng như sự nghiệp. Người tuổi này có công việc, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích nhất định trong công việc, được cấp trên xét thưởng, thăng chức, tăng lương.

Trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, họ cũng sớm tìm được người nguyện ý với mình. Các cặp đôi tuổi Thìn cũng có thêm thời gian và cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (12/11 - 13/11): đánh tan xui xẻo, 3 con giáp được Trời ban vận may hiếm có, ngồi im tiền bạc cũng tự kéo đến, thoắt cái thành đại gia nghìn tỷ, trúng số độc đắc bất ngờ - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, họ cũng sớm tìm được người nguyện ý với mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi và khéo léo. Trong cuộc sống, họ là người vui vẻ, hài hước, có nhiều suy nghĩ tích cực. Vì vậy, trong những lúc khó khăn, gian nan, con giáp này luôn tìm nhiều cơ hội, cách thức để lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng. 

2 ngày cuối tuần này (12/11 - 13/11), người tuổi này có nhiều cơ hội, dự án trong công việc. Điều này thôi thúc con giáp này nỗ lực hết mình để đạt được những thành tựu như mong đợi. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Ngọ vạn sự đều hanh thông, tài lộc vượng hơn thấy rõ.

Người làm kinh doanh cũng gặp gỡ được khách hàng, đối tác tiềm năng, có cơ hội làm giàu. Trong 2 ngày này, người tuổi Ngọ có thể thu hái nhiều tài lộc, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (12/11 - 13/11): đánh tan xui xẻo, 3 con giáp được Trời ban vận may hiếm có, ngồi im tiền bạc cũng tự kéo đến, thoắt cái thành đại gia nghìn tỷ, trúng số độc đắc bất ngờ - Ảnh 2
Trong 2 ngày này, người tuổi Ngọ có thể thu hái nhiều tài lộc, có được cuộc sống giàu sang, phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình hiền lành, khéo léo, thích dĩ hòa vi quý. Họ cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có sức chịu đựng bền bỉ, có suy nghĩ thấu đáo. Họ biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Dù có cố gắng nhưng họ không được ghi nhận. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này dần dần có công việc ổn định, cho thu nhập tăng dần.

2 ngày cuối tuần này (12/11 - 13/11), người tuổi này được Thần Phật phù hộ, đại vận hanh thông, tài lộc tấn tới. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 21h tối nay (11/11), Thần Tài “chống lưng”, Quý Nhân “hậu thuẫn”, 3 con giáp chuẩn bị đón thời gian giàu sang phú quý, cuộc sống an yên, trong túi nhiều tiền, sung sướng như tiên

Từ 21h tối nay (11/11), Thần Tài “chống lưng”, Quý Nhân “hậu thuẫn”, 3 con giáp chuẩn bị đón thời gian giàu sang phú quý, cuộc sống an yên, trong túi nhiều tiền, sung sướng như tiên

Từ 21h tối nay, 3 con giáp sau hốt tiền bỏ đầy túi, ngồi không tiền cũng thi nhau chạy vào nhà, phất thành đại gia nghìn tỷ nhờ Thần Tài và Quý Nhân hậu thuẫn mạnh mẽ.

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