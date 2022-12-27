Tử vi hôm nay, thứ Ba (27/12): "phúc đức thắng số mệnh", 3 tuổi ăn ở hiền lành được Trời thương Phật quý, của cải sum suê, vàng bạc tràn trề, trăm bề viên mãn đón Tết an khang

Hôm nay (27/12) sẽ là ngày mà tuổi Hợi đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Hợi. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Hợi vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Hợi cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Hợi vẫn chưa đi đến hồi kết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng vào ngày hôm nay (27/12), tuổi Tỵ đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của tuổi Tỵ vào hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Tỵ cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Chuyện làm ăn của tuổi Tỵ vào hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, vào hôm nay (27/12), đường tài lộc của tuổi Thìn tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy tuổi Thìn cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Hôm nay (27/12) sẽ là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của tuổi Thìn, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để tuổi Thìn có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên con đường đã chọn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm