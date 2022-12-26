Đúng 17h chiều mai (27/12): Thần Tài đi trước, tiền tỷ theo sau, 3 con giáp đổi mệnh nhờ trúng số độc đắc, tài lộc rực rỡ như pháo hoa, mua nhà lầu xe hơi đón Tết rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 19:04

Đúng 17h chiều mai, giải vé số tiền tỷ gọi tên 3 con giáp sau, đời sang trang đón Tết linh đình nhất vùng. Cùng xem nhé!

Tuổi Thân

17h chiều mai (27/12), người tuổi Thân được Chính Tài soi đường chỉ lối, có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Nhưng bạn vẫn cần cố gắng hơn nữa, tránh tâm lý an nhàn hưởng cái lợi trước mắt nếu muốn sung túc giàu có.

Tuy nhiên, ngày mai (27/12) bản mệnh gặp chuyện không như ý trong tình cảm. Mâu thuẫn nảy sinh giữa cặp đôi vì những chuyện cỏn con nhưng đôi bên đều đẩy vấn đề lên cao. Bản mệnh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và có những hành động hay lời nói quá đà, khiến cho mối quan hệ lâm vào khủng hoảng. 

Đúng 17h chiều mai (27/12): Thần Tài đi trước, tiền tỷ theo sau, 3 con giáp đổi mệnh nhờ trúng số độc đắc, tài lộc rực rỡ như pháo hoa, mua nhà lầu xe hơi đón Tết rộn ràng - Ảnh 1
17h chiều mai (27/12), người tuổi Thân được Chính Tài soi đường chỉ lối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Dần trong 17h chiều mai (27/12). Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Cọp đều diễn ra suôn sẻ trong ngày mai. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong chiều mai bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

17h chiều mai (27/12), người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Đúng 17h chiều mai (27/12): Thần Tài đi trước, tiền tỷ theo sau, 3 con giáp đổi mệnh nhờ trúng số độc đắc, tài lộc rực rỡ như pháo hoa, mua nhà lầu xe hơi đón Tết rộn ràng - Ảnh 2
17h chiều mai (27/12), người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước vào chiều mai (27/12), vận trình của người tuổi Tỵ đang duy trì ở mức bình ổn, có thăng có trầm, nhưng nhìn chung không có điều gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần giữ được phong độ hiện tại, làm mọi thứ theo kế hoạch đã vạch ra sẵn thì mọi thứ sẽ diễn tiến đúng như bạn mong muốn.

Ngày mai (27/12), công việc của bản mệnh tiến triển đều đều, các nhiệm vụ đều được đảm bảo hoàn thành đúng hạn, tuy không có đột phá nào quá lớn nhưng cũng không có sơ suất nào xảy ra. Có Tử Vi cát tinh ở bên, cơ hội gặp được quý nhân trong ngày mai của tuổi Tỵ không ít. Đối phương không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của mình.

Phương diện tài lộc vượng nhất vào 17h chiều mai (27/12) khi có cả Chính Tài và Thiên Tài cùng nâng đỡ. Các nguồn thu nhập chính phụ được đảm bảo, việc hợp tác cũng tiến triển tốt đẹp, lợi nhuận chia đều cho cả hai bên. Tình cảm cũng có nhiều điểm sáng trong ngày mai. Đôi lứa dành cho nhau sự tin tưởng và cảm thông nên dù công việc bận rộn khiến hai bạn không dành thời gian nhiều cho nhau thì mối quan hệ vẫn luôn bền chặt. Người độc thân nên chủ động hơn nữa để không bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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