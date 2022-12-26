6 ngày cuối cùng của năm 2022 (26/12 - 31/12): Ngọc Hoàng chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài ùa về như thác lũ, chạm đâu cũng thấy vàng, đón năm 2023 giàu "nứt đố đổ vách"

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 12:12

Vào 6 ngày cuối cùng của năm 2022, các con giáp sau có cú lội ngược dòng ngoạn mục nhờ trúng số liên tiếp 2 lần, cơ hội thành tỷ phú vào năm 2023 trong tầm tay. Cùng xem nhé!

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. 

Đa số những người tuổi Sửu đều công thành danh toại khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí có lúc phải đánh đổi mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn. 

Tuổi Sửu bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tình cảm ấm áp, họ dành nhiều tình thương cho những người thân bên cạnh và luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tử vi học có nói, bản tính tuổi Sửu hiền lành nhờ vậy mà có nhiều quý nhân giúp đỡ, bất kể cuộc sống khó khăn thế nào, họ cũng không bao giờ lâm vào cảnh đường cùng.

6 ngày cuối cùng của năm 2022 (26/12 - 31/12), tuổi Sửu bất ngờ đổi vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Nhờ hồng phúc tề thiên mà tài vận tuổi Sửu đều tăng, cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai cũng ghen tị.

6 ngày cuối cùng của năm 2022 (26/12 - 31/12): Ngọc Hoàng chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài ùa về như thác lũ, chạm đâu cũng thấy vàng, đón năm 2023 giàu 'nứt đố đổ vách' - Ảnh 1
Tử vi học có nói, bản tính tuổi Sửu hiền lành nhờ vậy mà có nhiều quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người thích cuộc sống tự do, phóng khoáng trong suy nghĩ và có cá tính độc lập. Tử vi học có nói, người tuổi Dậu phải sống xa gia đình mới ăn nên làm ra, sự nghiệp mới vẻ vang. 

Đa số người tuổi Dậu gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên cuộc sống còn dài và còn nhiều điều mới mẻ nên khi gặp biến cố, họ đã có thể vượt qua được bằng bản lĩnh của mình. 

Người tuổi Dậu bề ngoài vô tâm nhưng bên trong lại sống rất tình cảm, yêu thương người khác nhưng chỉ thể hiện bằng hành động và ít khi nói. 

Chính vì vậy, người tuổi Dậu được trời ban nhiều phúc đức, sự hiền lành, hướng thiện đã giúp họ ngày càng giàu có. 

Bước vào 6 ngày cuối cùng của năm 2022 (26/12 - 31/12), người tuổi Dậu sẽ có cơ ngơi ổn định, không chỉ xây dựng cho bản thân cuộc sống vẹn toàn mà còn giúp gia đạo hưng thịnh, đem đến nhiều may mắn cho những người xung quanh. 

Đặc biệt, người tuổi Dậu lại được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn, nếu năm 2023 không mua được nhà xe thì ít nhất cũng tiết kiệm được khoản tiền khá lớn.

6 ngày cuối cùng của năm 2022 (26/12 - 31/12): Ngọc Hoàng chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài ùa về như thác lũ, chạm đâu cũng thấy vàng, đón năm 2023 giàu 'nứt đố đổ vách' - Ảnh 2
Chính vì vậy, người tuổi Dậu được trời ban nhiều phúc đức, sự hiền lành, hướng thiện đã giúp họ ngày càng giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thông minh, lanh lợi có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Người tuổi Tuất tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Bất kể là nam hay nữ, người tuổi Tuất luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh.

Cụ thể, trong công việc, tuổi Tuất luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, tuổi Tuất là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Tuất là những người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất.

Cuộc sống tuổi Tuất trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì tuổi Tuất có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn, đặc biệt là vào 6 ngày cuối cùng của năm 2022 (26/12 - 31/12). 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 6 ngày cuối tháng 12 tử vi cuối năm 2022 3 con giáp giàu sang năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 14 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành