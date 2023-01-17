Tử vi hôm nay, thứ Ba (17/1): Thần Tài "thổi bay xui xẻo", 3 con giáp rước tài rước lộc, hết hạn Tam Tai, tiền của đầy tay, vàng bạc đầy ví, đón Tết giàu hết ý

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn hôm nay (17/1). Bạn có thể gặp được khá nhiều điều như ý trên phương diện sự nghiệp. Thời điểm này, bạn được cấp trên dành cho nhiều cơ hội khẳng định bản thân. Hãy tin tưởng vào chính mình và chớp lấy cơ hội, thành công nằm ngay trong tầm tay bạn.

Tuy nhiên, dù mọi việc đang thuận lợi thế nào, bạn cũng đừng cố gắng quá sức kẻo rơi vào tình trạng lao lực. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người, khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức.

Tài chính cực kỳ rực rỡ, đặc biệt là vào thời điểm hôm nay (17/1). Dù làm ở lĩnh vực nào bạn cũng có thể kiếm về một khoản kha khá. Người làm công ăn lương không thiếu các khoản thưởng nóng, trong khi người làm ăn kiếm lợi nhuận từ các mối đầu tư trước đó của mình.

Trong chuyện tình cảm, nếu có thời gian rảnh, bạn nên ở bên người thân của mình nhiều hơn. Mọi người ở bên nhau sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm khó quên, giúp gắn kết cảm xúc và thêm hiểu về nhau.

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn hôm nay (17/1). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nhận được nhiều tin vui sự nghiệp trong hôm nay (17/1). Bạn vượt qua được khó khăn, khẳng định điểm mạnh của bản thân với lãnh đạo.

Rất có thể, cấp trên sẽ cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn, không để tài năng của bạn bị lãng phí. Điều này chứng tỏ bạn sẽ được chạm tay vào mức lương đáng mơ ước, bạn sẽ không chỉ dư dả trong 1 khoảng thời gian ngắn mà sẽ cải thiện được mức sống của mình từ nay về sau.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh chủ yếu phát triển vào hôm nay. Có lẽ đây là lúc bạn đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, sẵn sàng đối đầu với đối thủ cạnh tranh.

Tin rằng con giáp giỏi làm ăn này có thể một bước hoá thành tỷ phú, thu về nguồn lợi nhuận cực khủng.

Tin rằng con giáp giỏi làm ăn này có thể một bước hoá thành tỷ phú. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân gặt hái nhiều thành công vang dội trong hôm nay (17/1). Đặc biệt là vào lúc 17h chiều - thời gian đẹp tích tụ lộc trời ban.

Tuổi Thân sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thân được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm