Tử vi hôm nay thứ 4 (24/8) dự đoán: 3 con giáp này đây thoát kiếp "hạc lánh đường mây", vượt vũ môn như cá chép hóa rồng, tái sinh sau mọi điều xui rủi

Thiên Tài xuất hiện theo tử vi hôm nay (24/8) là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ động kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ sẽ giúp bạn thu được một nguồn lợi kha khá.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, để lãi mẹ đẻ lãi con, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà, đó là cách đơn giản nhất để gắn kết tình cảm với mọi người.

Thiên Tài xuất hiện theo tử vi hôm nay (24/8) là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm tuổi Thìn theo tử vi hôm nay thứ 4 (24/8) có dấu hiệu khởi sắc. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân sớm tìm thấy ý trung nhân của cuộc đời mình. Những người đã lập gia đình đắm chìm trong ngập tràn hạnh phúc, lãng mạn cùng nhau.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay thứ 4 (24/8) diễn ra hanh thuận. Người tuổi Thìn được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện năng lực của mình, nhờ đó mà bản mệnh phát hiện ra được khả năng tiềm ẩn của mình. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, con giáp này nên tận dụng thời cơ trước mắt để có những bước thăng tiến như mong muốn.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Các quyết định đầu tư, hợp tác sáng suốt đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay thứ 4 (24/8) diễn ra hanh thuận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy thứ 4 (24/8), Cát tinh hỗ trợ để tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với những ai đang theo đuổi sự nổi tiếng. Hôm nay, khả năng con giáp này sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của một người nào đó.

Tuy nhiên lục xung nhắc nhở tuổi Ngọ đi thẳng vào vấn đề, không nên quay sang chỉ trích, chê bai người khác khi có sự cố xảy ra. Với bất cứ mâu thuẫn nào nổ ra hôm nay, điều quan trọng là hãy nói lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình.

Cục diện Thủy khí vượng hôm nay không tốt cho những ai đang bị bệnh mãn tính. Bản mệnh hãy cố gắng duy trì việc uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, bên cạnh đó không quên thực hiện các thói quen tốt như ăn uống đủ chất, chăm chỉ tập luyện để cải thiện thể trạng hiện tại.

Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy thứ 4 (24/8), Cát tinh hỗ trợ để tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với những ai đang theo đuổi sự nổi tiếng. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.