Tử vi hôm nay ngày 20/7/2023: May mắn nhân đôi, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, TIỀN TÀI phủ phê, no căng LỘC LÁ, bội thu BẠC TỶ

Mộc sinh Hỏa, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tỵ phát triển khá tốt. Với bản tính cởi mở và cách cư xử khéo léo, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, khiến mọi việc dễ dàng hơn hẳn.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người độc thân. Bạn có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người mà bạn thầm mến đã lâu. Đây chính là lúc chuyện tình cảm của bạn bước sang trang mới.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài Thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Thìn

Ngày có sự trợ giúp của Thiên Ấn, người tuổi Thìn thể hiện được năng lực của mình khi có quý nhân nâng đỡ. Khi con giáp này thực sự nghiêm túc với nghề nghiệp, công việc mà mình theo đuổi thì bạn sẽ trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn mình nghĩ.

Thứ Năm này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho tuổi Thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần tuổi Thìn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm của tuổi này khởi sắc rực rỡ, tình yêu nâng đỡ và tạo động lực để bạn đủ mạnh mẽ vượt qua giông bão cuộc đời. Bạn cảm thấy ấm lòng vì biết luôn có một người ở đó chờ đợi và tin tưởng, yêu thương mình vô điều kiện.

Tuổi Mùi

Hôm nay ngày 20/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có một ngày làm việc cực kì thuận lợi. Với đầu óc nhanh nhạy và tinh tường, bạn thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết cho những công việc bế tắc suốt thời gian qua.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý, đồng thời cũng sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kiến thức hữu ích. Hãy tận dụng thời cơ này để học hỏi người đi trước thật nhiều nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, bản mệnh có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Hai người cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn, to tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho người đối diện.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.