Tử vi hôm nay ngày 20/7/2023: May mắn nhân đôi, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, TIỀN TÀI phủ phê, no căng LỘC LÁ, bội thu BẠC TỶ

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 01:19

Thứ Năm này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho 3 con giáp.

Tuổi Tỵ

Mộc sinh Hỏa, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tỵ phát triển khá tốt. Với bản tính cởi mở và cách cư xử khéo léo, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người, khiến mọi việc dễ dàng hơn hẳn.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người  độc thân. Bạn có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người mà bạn thầm mến đã lâu. Đây chính là lúc chuyện tình cảm của bạn bước sang trang mới.

Tử vi hôm nay ngày 20/7/2023: May mắn nhân đôi, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, TIỀN TÀI phủ phê, no căng LỘC LÁ, bội thu BẠC TỶ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài Thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Thìn

Ngày có sự trợ giúp của Thiên Ấn, người tuổi Thìn thể hiện được năng lực của mình khi có quý nhân nâng đỡ. Khi con giáp này thực sự nghiêm túc với nghề nghiệp, công việc mà mình theo đuổi thì bạn sẽ trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn mình nghĩ.

Thứ Năm này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho tuổi Thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần tuổi Thìn nhé.

Tử vi hôm nay ngày 20/7/2023: May mắn nhân đôi, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, TIỀN TÀI phủ phê, no căng LỘC LÁ, bội thu BẠC TỶ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm của tuổi này khởi sắc rực rỡ, tình yêu nâng đỡ và tạo động lực để bạn đủ mạnh mẽ vượt qua giông bão cuộc đời. Bạn cảm thấy ấm lòng vì biết luôn có một người ở đó chờ đợi và tin tưởng, yêu thương mình vô điều kiện.

Tuổi Mùi

Hôm nay ngày 20/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có một ngày làm việc cực kì thuận lợi. Với đầu óc nhanh nhạy và tinh tường, bạn thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết cho những công việc bế tắc suốt thời gian qua.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý, đồng thời cũng sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kiến thức hữu ích. Hãy tận dụng thời cơ này để học hỏi người đi trước thật nhiều nhé.

Tử vi hôm nay ngày 20/7/2023: May mắn nhân đôi, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, TIỀN TÀI phủ phê, no căng LỘC LÁ, bội thu BẠC TỶ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, bản mệnh có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Hai người cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn, to tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho người đối diện.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

10 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp trúng ĐẬM triền miên, tỷ sự ĐẠI PHÁT, đắc tài đắc lộc, làm tới đâu ra tiền tới đó

10 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp trúng ĐẬM triền miên, tỷ sự ĐẠI PHÁT, đắc tài đắc lộc, làm tới đâu ra tiền tới đó

Thời gian tới, bạn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay tử vi ngày 20/7/2023 tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 59 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 2 giờ 59 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 29 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son