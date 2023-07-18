10 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp trúng ĐẬM triền miên, tỷ sự ĐẠI PHÁT, đắc tài đắc lộc, làm tới đâu ra tiền tới đó

Những người cầm tinh con Hổ vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

Ngoài ra, họ còn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Dần thoải mái chi tiêu.

10 ngày cuối tháng 7, người tuổi Hổ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý rất độc lập và cầu tiến. Họ thích khám phá những điều mới lạ, giỏi suy nghĩ từ góc độ toàn cục.

Con giáp này giỏi trong việc tìm ra bản chất của sự vật và phán đoán các xu hướng thay đổi trong môi trường. Tý có lý tưởng và hoài bão rõ ràng, cao cả, giỏi hoàn thành nhiệm vụ công việc trong thời gian ngắn, tràn đầy tinh thần đổi mới, có thể khám phá những cơ hội và hướng đi mới trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 7, tầm nhìn xa của con giáp tuổi Tý trở nên bất khả chiến bại ở nơi làm việc. Con giáp này có thể phán đoán chính xác tình hình và nắm bắt cơ hội thăng tiến.

Hơn nữa, họ biết cách đánh giá, thay đổi chiến lược theo tình hình và tìm kiếm sự đổi mới. Vì vậy, con giáp này nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Sự độc lập, khuôn mẫu của con giáp này giúp họ nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo .

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thân phận tôn quý, ẩn tài giấu thân, thường rất ít thể hiện bản thân, cũng không quá ham vinh hoa, phú quý. Đối với họ, sống sao để thoải mái, sống sao để vui vẻ, hạnh phúc mới là điều quan trọng. Trong nhà nếu có một người tuổi Ngọ, đây chính là thiên đại phúc khí.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, kết giao với nhiều bạn bè, lại là những người rất có nội hàm, biết nhìn sâu, trông rộng. Có lẽ cũng vì thế, trong 10 ngày cuối tháng 7 này, tuổi Ngọ nhận được sự trợ giúp rất nhiều từ anh em, bạn bè.

Họ có cơ hội tiến nhập hào môn, vọng tộc, cũng hoàn toàn có khả năng đổi đời nhờ những khoản đầu tư được chỉ điểm, giúp đỡ. Nếu nắm bắt được đại vận lần này, tuổi Ngọ phú quý suốt đời, an yên hưởng lạc.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.