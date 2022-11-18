Tử vi hôm nay ngày 18/11/2022, Thần Tài “sủng ái”, 3 con giáp tiền tỷ chui vào túi, tài lộc leo thang, công danh tăng tiếng, sự nghiệp lên hương, thăng quan tiến chức, tăng lương ầm ầm

Người tuổi Thân có lộc trời ban khi được nhiều người yêu mến và quý trọng. Người tuổi này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh và luôn là tâm điểm trong đám đông. Bản mệnh cũng được mọi người quan tâm, giúp sức.

Tử vi dự báo hôm nay ngày 18/11/2022, người tuổi Thân có đường tài lộc rất vượng. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Bản mệnh nếu tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ và giữ vững tinh thần thì sẽ ngày càng thành công trong công việc, thu nhập khá lên nhiều.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp cho biết, thời của người tuổi Dần đã tới. Tử vi ngày 18/11/2022, vận trình của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều. Thời điểm này Dần nên hết sức tập trung vào những gì bản thân mong muốn. Bạn càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu, thì quả ngọt thu về nhiều bấy nhiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ, hanh thông thì đến cuối năm nay, Dần sẽ dành dụm được một khối tài sản khổng lồ, tiêu mãi không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi trong tháng 11 rất tốt, sở dĩ có được điều này là trong bản mệnh của người tuổi Thân trong tháng này được sao 'Thiên Tài' – đại diện cho tiền bạc soi chiếu. Sự xuất hiện của tài tinh này giúp cho kinh tế, thu nhập của những người thuộc con giáp Thân khá rủng rỉnh, không chỉ vậy, trong tháng này, nhiều khả năng các bạn còn có thể nhận được một khoản tiền ngoài dự tính, có yếu tố bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 18/11/2022, tuổi Hợi trong tháng này cũng có cơ hội để chuyển hướng công việc của mình sang một lĩnh vực khác phù hợp với khả năng và mục đích của bạn. Dù chuyện gì đang chờ đợi bạn thì tuổi Thân cũng sẽ có một tháng với nhiều niềm vui trong công việc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm