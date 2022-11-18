Tử vi hôm nay ngày 18/11/2022, Thần Tài “sủng ái”, 3 con giáp tiền tỷ chui vào túi, tài lộc leo thang, công danh tăng tiếng, sự nghiệp lên hương, thăng quan tiến chức, tăng lương ầm ầm

Tử vi dự báo hôm nay ngày 18/11/2022, 3 con giáp này được Thần Tài ban cơ hội làm giàu, gặp nhiều may mắn. Bản mệnh nên chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.
- Từ đây tới đầu năm 2023, ĐIỀM LÀNH tìm đến dồn dập, 3 con giáp rũ sạch khó khăn, giàu lên phơi phới, đổi vận đổi đời, cuối năm phát tài, đầu năm mắn, hỷ sự liên miên, đại phú đại quý
- Đúng ngày mai, thứ Sáu (18/11/2022), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, thoát kiếp nghèo nàn, rũ bùn đứng dậy, mở cửa hốt tiền, phất lên giàu có, đường công danh đỏ thắm, chấm chân ra cửa mọi việc hanh thông
Tuổi Thân
Người tuổi Thân có lộc trời ban khi được nhiều người yêu mến và quý trọng. Người tuổi này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh và luôn là tâm điểm trong đám đông. Bản mệnh cũng được mọi người quan tâm, giúp sức.
Tử vi dự báo hôm nay ngày 18/11/2022, người tuổi Thân có đường tài lộc rất vượng. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Bản mệnh nếu tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ và giữ vững tinh thần thì sẽ ngày càng thành công trong công việc, thu nhập khá lên nhiều.
Đặc biệt trong hôm nay ngày 18/11/2022, Thân được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Thời điểm này, Thân có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề khó và sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.
Tuổi Dần
Theo tử vi 12 con giáp cho biết, thời của người tuổi Dần đã tới. Tử vi ngày 18/11/2022, vận trình của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều. Thời điểm này Dần nên hết sức tập trung vào những gì bản thân mong muốn. Bạn càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu, thì quả ngọt thu về nhiều bấy nhiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ, hanh thông thì đến cuối năm nay, Dần sẽ dành dụm được một khối tài sản khổng lồ, tiêu mãi không hết.
Tuổi Hợi
Tài vận của người tuổi Hợi trong tháng 11 rất tốt, sở dĩ có được điều này là trong bản mệnh của người tuổi Thân trong tháng này được sao 'Thiên Tài' – đại diện cho tiền bạc soi chiếu. Sự xuất hiện của tài tinh này giúp cho kinh tế, thu nhập của những người thuộc con giáp Thân khá rủng rỉnh, không chỉ vậy, trong tháng này, nhiều khả năng các bạn còn có thể nhận được một khoản tiền ngoài dự tính, có yếu tố bất ngờ.
Tử vi hôm nay ngày 18/11/2022, tuổi Hợi trong tháng này cũng có cơ hội để chuyển hướng công việc của mình sang một lĩnh vực khác phù hợp với khả năng và mục đích của bạn. Dù chuyện gì đang chờ đợi bạn thì tuổi Thân cũng sẽ có một tháng với nhiều niềm vui trong công việc.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm