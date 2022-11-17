Đúng ngày mai, thứ Sáu (18/11/2022), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, thoát kiếp nghèo nàn, rũ bùn đứng dậy, mở cửa hốt tiền, phất lên giàu có, đường công danh đỏ thắm, chấm chân ra cửa mọi việc hanh thông

Trong số 12 con giáp thì người tuổi Ngọ là người thông minh nhanh nhẹn, tinh tế lại có chí tiến thủ nên dù thuở thiếu thời ham chơi, nhưng do người tuổi Ngọ có kinh nghiệm nên người tuổi Ngọ thường dễ dàng thăng tiến trong công việc.

Lời khuyên ngàn những người tuổi Ngọ may mắn mỉm cười giúp tuổi Ngọ có cơ hội khẳng định năng lực, thăng tiến vùn vụt như diều gặp gió. Thời gian này là một bước lên tiên, nghèo mấy tiền cũng đổ về ào ào như nước lũ khiến người tuổi Ngọ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Tử vi dự báo đúng ngày mai, thứ Sáu (18/11/2022), sắp tới người tuổi Ngọ sẽ được thần may mắn mỉn cười có cơ hội thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Người tuổi Ngọ sẽ có cơ được tăng lương tăng bổng trong thời gian này.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão sống hiền lành, làm gì cũng suy xét cẩn trọng. Người tuổi Mão không quá tham vọng nhưng luôn được quý nhân phù trợ, gặp nhiều điều tốt lành.

Tuổi Mão là một trong 3 con giáp bung tài nở lộc trong thời gian cuối năm. Tử vi ngày mai, thứ Sáu (18/11/2022), tuổi Mão đón nhận không ngớt tin vui về tiền bạc, sự nghiệp. Cuối năm nay, con giáp này có vận thế Phượng Rồng, ngậm phú quý, giữ tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 18/11/2022, Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.