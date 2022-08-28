Tử vi hôm nay, mùng 2/8 âm lịch, Thần Tài ngự trên két của 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón lộc tài, trúng số giải đặc biệt, vạn sự suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 07:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây làm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón lộc tài, trúng số giải đặc biệt, vạn sự suôn sẻ vào mùng 2/8 âm lịch.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và suôn sẻ bất ngờ. Nếu không có gì thay đổi, con giáp này sẽ nhận được sự giúp sức không ít từ quý nhân, từ đó mà việc thăng chức cũng suôn sẻ hơn. Các mối quan hệ hợp tác, đầu tư, làm ăn giữ được sự ổn định, từ đó đem lại cho bản mệnh số tiền lời không nhỏ.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên ngọt ngào và say đắm. Tính cách hòa đồng và vui vẻ chính là điều giúp bạn dễ dàng kết nối cảm xúc với mới người xung quanh, đặc biệt là sự gắn kết cùng với nửa kia.

Tử vi hôm nay, mùng 2/8 âm lịch, Thần Tài ngự trên két của 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón lộc tài, trúng số giải đặc biệt, vạn sự suôn sẻ - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và suôn sẻ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bạn là người thấm nhuần tư tưởng “một nghề chín còn hơn chín nghề”, có chuyên môn và luôn chịu khó tìm hiểu, học hỏi để nâng cao năng lực của bản thân. Chính nhờ vậy mà khi gặp bất cứ vấn đề gì trong công việc, người tuổi Thìn đều có thể dễ dàng giải quyết và điều chỉnh lại mọi thứ một cách gọn gàng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên như ý. Dù là người độc thân hay đã có gia đình thì bạn đều có thể nhận được nhiều tin vui trong ngày. Con giáp này cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được người có thể cùng mình “chia ngọt sẻ bùi”.

Tử vi hôm nay, mùng 2/8 âm lịch, Thần Tài ngự trên két của 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón lộc tài, trúng số giải đặc biệt, vạn sự suôn sẻ - Ảnh 2
Người tuổi Thìn đều có thể dễ dàng giải quyết và điều chỉnh lại mọi thứ một cách gọn gàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ diễn ra vô cùng rực rỡ vào hôm nay. Bản mệnh có nhiều cơ hội được thăng quan tiến chức, cấp trên tin tưởng và giao cho con giáp này nhiệm vụ quan trọng thể hiện được năng lực. Bên cạnh đó, bản mệnh may mắn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi bước tiến đều dễ dàng.

Người độc thân có thể sẽ tính tới chuyện quay lại với người cũ hoặc tìm kiếm mối quan hệ mới trong thời gian này. Đối với những người đã có gia đình thì vợ chồng chung sống hòa thuận, không vì những tác động bên ngoài mà trở nên lạnh nhạt, xa cách.

Tử vi hôm nay, mùng 2/8 âm lịch, Thần Tài ngự trên két của 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, hoan hỉ đón lộc tài, trúng số giải đặc biệt, vạn sự suôn sẻ - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ diễn ra vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều ngày mai (28/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', cao nhân giúp đỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vào như nước chảy, lập tức phú quý vinh hoa

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều ngày mai (28/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', cao nhân giúp đỡ, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền vào như nước chảy, lập tức phú quý vinh hoa

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, tiền vào như nước chảy, lập tức phú quý vinh hoa vào đúng 4 giờ chiều ngày 28/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 14 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt