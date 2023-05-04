Tử vi hôm nay (15/3 âm lịch), khung từ 11 - 14h, 3 con giáp gửi tiết kiệm mỏi tay, tài khoản tăng cấp số nhân, tha hồ tiêu xài thoải mái

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 03:32

Tử vi cho biết, bước sang 11-14h ngày 15/3 âm lịch, có 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng giàu có.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, bước sang 11-14h ngày 15/3 âm lịch thì người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất. Thời gian trước, người tuổi Tuất bị hung tinh đeo bám gặp họa Tam Tai thì trong khoảng thời gian này, họ sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống viên mãn.

Những người tuổi Tuất sẽ có được những khoản tiết kiệm để thỏa sức tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ có một cuộc sống sung túc đủ đầy thì nên tiết kiệm cho tương lai. Tuổi Tuất sẽ có một cuộc sống cực kỳ viên mãn, hạnh phúc ít ai sánh bằng.

Tử vi hôm nay (15/3 âm lịch), khung từ 11 - 14h, 3 con giáp gửi tiết kiệm mỏi tay, tài khoản tăng cấp số nhân, tha hồ tiêu xài thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có thể nói, bước sang 11-14h ngày 15/3 âm lịch, tuổi Dậu có đường nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao luôn rộng mở, được nhiều người yêu mến. Bản thân họ cũng là người rất có năng lực, ý chí, biết cách sắp xếp công việc nên sẽ có nhiều điểm khởi sắc.

Những nỗ lực, công sức mà con giáp này bỏ ra trước đó không hề bị uổng phí chút nào. Cơ hội thực sự để con giáp này đổi đời sẽ xuất hiện trong thời gian này. Bản mệnh cần chú ý để theo dõi vận trình mà nắm bắt cơ hội.

Tử vi hôm nay (15/3 âm lịch), khung từ 11 - 14h, 3 con giáp gửi tiết kiệm mỏi tay, tài khoản tăng cấp số nhân, tha hồ tiêu xài thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp trời sinh thông minh tài giỏi, nhanh nhẹn linh hoạt. Bản mệnh không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của mình. Bước sang 11-14h ngày 15/3 âm lịch, vận trình của tuổi Thân sẽ có sự biến chuyển rõ rệt, cải vận đi lên.

Cung Tài Bạch sẽ có Hà Tài cát tinh tương trợ, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí đến với tuổi Thân. Con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt, chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Tử vi hôm nay (15/3 âm lịch), khung từ 11 - 14h, 3 con giáp gửi tiết kiệm mỏi tay, tài khoản tăng cấp số nhân, tha hồ tiêu xài thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, từ nay đến ngày lễ 30/4, những con giáp may mắn này sẽ công danh rộng mở, tài lộc vượng phát, vận đỏ như son.

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