Tử vi dự đoán tuần mới (21- 27/11), đây là 3 con giáp bên phải có Thần Tài phù trợ, bên trái có quý nhân giúp đỡ, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 23:16

Theo tử vi, tuần mới (21-27/11) là tuần vượng cát. Có 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui tài chính, khởi sắc nhiều phương diện.

Tuổi Ngọ

Xin chúc mừng tuổi Ngọ khi bạn là con giáp đầu tin xuất hiện trong tuần may mắn này. Được Tam Hợp mở cửa, tuổi này thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Công việc đầu xuôi đuôi lọt, mọi vấp ngã đều được bạn hiên ngang vượt qua.

Càng gần cuối năm bạn lại càng kiếm được nhiều mối liên hệ, hợp đồng tiềm năng. Tiền bạc cũng dư dả hơn nhiều phần, nhờ được quý nhân dẫn đường mách lối mà bạn kinh doanh buôn bán gặp thời, lợi nhuận đổ về ầm ầm. 

Phương diện tình cảm mang đến cho bạn một ngày hạnh phúc trọn vẹn, tuần này rất thích hợp để người có người yêu ra mắt với bạn bè, tình cảm. 

Tử vi dự đoán tuần mới (21- 27/11), đây là 3 con giáp bên phải có Thần Tài phù trợ, bên trái có quý nhân giúp đỡ, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Được Tam Hợp mở cửa, tuổi này thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang tuần mới, tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình có những bước chuyển biến mới. Được Thần Tài ban lộc, tuổi Hợi có đường công danh hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đấy.

Trong tuần mới, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi có cơ hội khởi sắc. Người đầu tư bất động sản có thể không ngừng thu về lợi nhuận lớn. Đây là một tuần tài chính dồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được thành tựu vang dội trong sự nghiệp.

Đặc biệt, người tuổi Hợi cũng sẽ gặp nhiều điềm lành nhất. Những người độc thân tuần này sẽ gặp được đối tượng phù hợp. 

Tử vi dự đoán tuần mới (21- 27/11), đây là 3 con giáp bên phải có Thần Tài phù trợ, bên trái có quý nhân giúp đỡ, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Được Thần Tài ban lộc, tuổi Hợi có đường công danh hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong tuần mới này (21-27/11), những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn biến hung thành cát mọi việc sẽ tự nhiên hanh thông phát tài, khiến cho người tuổi Thìn có thể tích lũy được khoản tiền kha khá cho bản thân mình.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn cùng với sự nỗ lực và kiên trì của mình, tuổi Thìn có thể đạt được những thành công chói lọi, tăng nguồn tiền thu để có những ngày tháng sung túc.

Tử vi dự đoán tuần mới (21- 27/11), đây là 3 con giáp bên phải có Thần Tài phù trợ, bên trái có quý nhân giúp đỡ, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Trong tuần mới này, những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn biến hung thành cát mọi việc sẽ tự nhiên hanh thông phát tài. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ 0h - 6h sáng ngày 21/11/2022, Cát Tinh vây quanh, 3 con giáp hưởng lộc đất trời, sự nghiệp thăng tiến, sung túc an khang

Từ 0h - 6h sáng ngày 21/11/2022, Cát Tinh vây quanh, 3 con giáp hưởng lộc đất trời, sự nghiệp thăng tiến, sung túc an khang

Tử vi dự báo rằng những con giáp này có thể hưởng nguồn tài lộc dồi dào, cuộc sống ngày một suôn sẻ.

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