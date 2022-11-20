Trong 3 ngày đầu tuần (21, 22, 23/11), 3 con giáp thu hút Thần Tài, tiền bạc ồ ạt chảy vào nhà như thác lũ, công danh vụt sáng, thuận lợi trăm đường

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 22:26

3 con giáp sau sẽ có 3 ngày đầu tuần đầy hứa hẹn, tiết kiệm được nhiều tiền.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được nhiều Cát tinh chiếu sáng, đem đến nguồn năng lượng tích cực cũng như những cơ hội mới mẻ trong sự nghiệp. Với những người đang tìm kiếm cho mình cơ hội việc làm, ngày này bạn sẽ được nhà tuyển dụng để ý.

Một cơ hội tốt đang đến cùng với công việc thế mạnh nên bạn hoàn toàn tỏa sáng và khẳng định được ưu thế của mình nơi làm việc. 

Đây cũng lời thời điểm trời phú để bạn bắt tay thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay, đừng tiếp tục chần chừ hay lo âu nữa. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai lại càng rực rỡ bấy nhiêu. 

Trong 3 ngày đầu tuần (21, 22, 23/11), 3 con giáp thu hút Thần Tài, tiền bạc ồ ạt chảy vào nhà như thác lũ, công danh vụt sáng, thuận lợi trăm đường - Ảnh 1
Tuổi Hợi được nhiều Cát tinh chiếu sáng, đem đến nguồn năng lượng tích cực cũng như những cơ hội mới mẻ trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là một trong những con giáp lạc quan nên tương lai sẽ ngày một tốt hơn. Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, người cầm tinh con Mèo trưởng thành hơn và vẫn có thành tựu trong sự nghiệp.

Trong 3 ngày đầu tuần này may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Mão sẽ không còn phải lo lắng dậy sớm kiếm tiền nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ sống sung túc.

Sắp tới vận thế của người tuổi Mão cũng sẽ thăng tiến vùn vụt. Chẳng mấy chốc, Mão sẽ như cá gặp nước.

Trong 3 ngày đầu tuần (21, 22, 23/11), 3 con giáp thu hút Thần Tài, tiền bạc ồ ạt chảy vào nhà như thác lũ, công danh vụt sáng, thuận lợi trăm đường - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần này may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu có thể nói là tiến bộ không ngừng.

Đặc biệt là ngày thứ Hai, vận trình sự nghiệp của con giáp này bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Từ đó, cuộc sống của họ sẽ an nhàn hơn, không còn áp lực, đây là thời điểm con giáp tuổi Dậu đặc biệt sung túc. Không chỉ gia đình hạnh phúc, không còn lo cơm ăn áo mặc mà sự nghiệp cũng hanh thông, bước vào giai đoạn tiến triển nhanh hơn.

Những thành tựu này giúp con giáp tuổi Dậu đạt được danh vọng và tài sản. Nói chung, cuối năm của họ đều rực rỡ, người tuổi Dậu có thể sải cánh bay cao hơn.

Trong 3 ngày đầu tuần (21, 22, 23/11), 3 con giáp thu hút Thần Tài, tiền bạc ồ ạt chảy vào nhà như thác lũ, công danh vụt sáng, thuận lợi trăm đường - Ảnh 3
Trong khoảng thời gian 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu có thể nói là tiến bộ không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chúc mừng 3 con giáp liên tục đón tin vui trong 3 ngày tới (20 - 22/11), ngập niềm vui tài lộc, tiền rinh về đầy két, vận tình hanh thông

Chúc mừng 3 con giáp liên tục đón tin vui trong 3 ngày tới (20 - 22/11), ngập niềm vui tài lộc, tiền rinh về đầy két, vận tình hanh thông

Là con giáp may mắn 3 ngày tới (20 - 22/11), 3 con giáp này sẽ được chạm tay vào nhiều cơ hội để gặt hái thành công.

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