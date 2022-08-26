Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022: Trời ban phước lành, 3 con giáp may mắn trúng số tiền lớn, vận thế như cá gặp nước, tiền bạc đầy ấp, hanh thông đủ đường

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 02:29

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022: 3 tuổi này trúng số độc đắc, vận trình xoay chuyển, thuận lợi hanh thông đủ đường.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc lên kế hoạch. Chí tiến thủ và năng lực làm việc của con giáp này cũng rất mạnh mẽ nên được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022, do được cấp trên trọng dụng, nên có được rát nhiều cơ hội tốt trong công việc. Đây chính là thời điểm cho người tuổi Thân nâng thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba. Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang phúc khí, luôn là người có tài vận tốt trong số 12 con giáp, cuộc đời thường thuận lợi, không phải lo thiếu tiền.

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022: Trời ban phước lành, 3 con giáp may mắn trúng số tiền lớn, vận thế như cá gặp nước, tiền bạc đầy ấp, hanh thông đủ đường - Ảnh 1
 Trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022, tuổi Thân may mắn trúng số tiền lớn, vận thế như cá gặp nước. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người cầm tinh con trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022 rất mạnh, chủ yếu là nhờ có quý nhân giúp đỡ. Trong 7 ngày tới này, họ được người thân, đồng nghiệp nâng đỡ tận tình, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật nên dễ được tăng lương thưởng.

Mặt khác, bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cho tuổi Thìn cơ hội kiếm tiền dồi dào. Người tuổi Thìn nên biết rằng của cải là do chính mình tạo ra, không thể chờ đợi một cách mù quáng, vì vậy nếu gặp cơ hội thì phải nắm bắt, không nên chần chừ.

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022: Trời ban phước lành, 3 con giáp may mắn trúng số tiền lớn, vận thế như cá gặp nước, tiền bạc đầy ấp, hanh thông đủ đường - Ảnh 2

Tuổi Tị

Tuổi Tị nhờ có Thiên Tài che chở nên vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn, có lộc lá bất ngờ trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022, nhiều người đón tin vui tiền bạc trong ngày này.

Tị thông minh, dễ gần, dễ hòa đồng, hòa thuận nên công việc sự nghiệp cũng rất thuận lợi, các bạn cũng biết cách điều chỉnh trạng thái kịp thời khi gặp sự cố và nỗ lực để đáp ứng thử thách, dũng cảm để chinh phục mọi khó khăn.

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022: Trời ban phước lành, 3 con giáp may mắn trúng số tiền lớn, vận thế như cá gặp nước, tiền bạc đầy ấp, hanh thông đủ đường - Ảnh 3
Trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022, Tuổi Tị tiền bạc đầy ấp, hanh thông đủ đường. (Ảnh minh họa: Internet)

Bắt đầu trong 7 ngày tới (29/7 – 6/8 âm lịch) 2022, Tị cũng sẽ được thần Tài mở ra thời cơ may mắn, Thần Tài sẽ gõ cửa, những chuyện vui xung quanh cuộc sống của bạn tăng lên, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, bạn hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để đạt được ước mơ và ngày càng thịnh vượng. Tuy nhiên, người tuổi Tị đừng có nóng tính, làm việc gì cũng nên từ tốn và khiêm nhường, không nên hành động bốc đồng, giữ trạng thái tinh thần tốt thì vận trình đầu tháng mới suôn sẻ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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