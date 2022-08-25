Tử vi dự đoán tháng 9/2022: Mùa thu trời ban phước lành, 3 con giáp giữ tiền tỷ trong tay, tài lộc đầy nhà, bạc vàng ngập két sắt, bức phá ngoạn mục, mua nhà lầu tậu siêu xe

Người tuổi Thìn tính cách độc lập, con giáp này biết rằng không thể ỷ lại vào người khác, phải tự mình phấn đấu nên có chí tiến thủ rất cao, bỏ rất nhiều công sức vào công việc. Tuổi Thìn rất giỏi trong việc quản lý việc thu chi và biết tận dụng thời gian rỗi rãi để tăng cường kỹ năng của bản thân nhằm thu được nguồn thu nhập tốt hơn.

Tử vi dự đoán tháng 9/2022 , người tuổi Thìn được Thần Tài ưu ái, nên tài khí hưng phát do đó các cơ hội phát tài liên tiếp đến với con giáp này. Thu nhập của người tuổi Dần tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Người tuổi Sửu rất chăm chỉ, chịu khó, tận tâm và siêng năng. Tử vi dự báo, tháng 9/2022 những nỗ lực của tuổi Sửu sẽ được đền đáp. Họ sẽ gặp nhiều may mắn và có nhiều cơ hội về tài lộc.

Tuổi Sửu có thể được thăng chức và thăng tiến nhanh hơn, đồng thời có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống tăng lên rõ rệt. Xung quanh tuổi Sửu cũng sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và Sửu có thể nắm bắt hết. Chính điều này khiến cả gia đình có một cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Thân

Trong tháng 9/2022, Thân may mắn được Tam Hợp cục chiếu cố nên làm ăn vô cùng thuận lợi và tránh được rất nhiều họa liên quan đến tiền bạc giúp cả tháng suôn sẻ. Người tuổi Thân vốn dĩ đã là người sắc sảo và khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, ăn nói khéo léo, thấu cảm và rất được lòng mọi người cho dù họ ở đâu.

Đồng thời, người tuổi này cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc, có thể sử dụng những tính toán khôn khéo của mình để điều khiển bản thân đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Tháng 9/2022, người tuổi Thân bức phá ngoạn mục, mua nhà lầu tậu siêu xe. (Ảnh minh họa: Internet)

Hơn nữa, họ luôn tràn đầy năng lượng và luôn giữ được ý chí của bản thân, tháng 9/2022, người tuổi này sẽ sung sướng, giàu sang, vận may lần lượt đến với họ, có thể nắm bắt cơ hội để thực hiện mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn và đạt được những bước đột phá.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm