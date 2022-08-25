Tử vi dự đoán tháng 8 âm lịch 2022, gia tiên ban cỗ dịp trăng rằm, 3 con giáp may mắn trúng số, tiền chất chật nhà, rung đùi hốt bạc, làm ít hưởng nhiều, tài lộc đổ đến ào ào, lên ngôi tỷ phú

Người tuổi Mão nhẹ nhàng, mặc dù nói sự nghiệp của con giáp này không phải quá rực rỡ nhưng tài vận và vận may của đời luôn tốt đẹp, đặc biệt là về Thiên tài.

Bước sang tháng 8 âm lịch 2022, có cát tinh "Thiên Hỉ" và "Ngọc Đường" soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui và điều may mắn đến với con giáp này. Chỉ cần người tuổi Mão nắm bắt được cơ hội phát tài thì chắc chắn sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe.

Người tuổi Dần vốn tài giỏi, thông minh, bên cạnh đó họ cũng tích cực, lạc quan, độc lập, tự chủ, không muốn bị người khác thao túng và điều khiển. Trong cuộc sống, tuổi Dần luôn có ý kiến riêng về mọi việc, họ có thể tự mình tạo ra cơ ngơi mà không cần dựa vào bất cứ ai.

Tuổi Dần cũng là người ngay thẳng, không bao giờ thích giở trò tiểu xảo, họ sẽ dựa vào thực lực và tài năng của mình để có được cơ hội đổi đời. Bước sang tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội thăng hoa vì họ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Người tuổi Dần tràn đầy tự tin, nên một khi gặp được thời cơ họ sẽ phát huy hết mức, nhờ vậy mà có thể gặt hái được thành công. Chỉ cần bước sang tháng 9/2022, cuộc sống tuổi Dần sẽ xây dựng cuộc sống thăng hoa đủ đầy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tình hình tài chính ổn định và tăng tiến, không phải lo túng thiếu khi bước sang tháng 8 âm lịch 2022. Bạn cần phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Bước sang tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Dậu ài lộc đổ đến ào ào. (Ảnh minh họa: Internet)

Người làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần bạn tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm