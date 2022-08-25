Tử vi dự đoán trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), 3 con giáp phát tài phát lộc, trúng số bất ngờ, tiền nhiều như nước, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi nước đại tiến tới thành công

Trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), 3 tuổi này may mắn được Thần Tài gọi tên, phát tài phát lộc, trúng số bất ngờ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài.
- Trong 4 tuần tới, Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp lên hương, tiền tài chạm nóc, ngồi không cũng hưởng phước, muốn gì được nấy
- Ngày đầu tiên của tháng Trung thu 2022 (1/8 âm lịch), 3 con giáp trúng thưởng lớn, tiền về như vũ bão, khởi đầu đại tài, vạn sự đại cát, vàng bạc dư dả nhiều, tình duyên như ý, không sợ thiếu người yêu
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất thẳng thắn, lương thiện, luôn sống chính nghĩa, tài vận cả đời tuy không phải quá xuất chúng nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cũng có được cuộc sống đầy đủ.
Tử vi dự đoán trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỉ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.
Tuổi Tỵ
Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.
Năm 2022 vốn dĩ là thời điểm hoàng kim để tuổi Tỵ thỏa sức sáng tạo, đầu tư làm ăn vì đây là lúc con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất. Đặc biệt, trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), con giáp may mắn sẽ càng thăng hoa hơn cả. Người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.
Tuổi Ngọ
Trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), vận số người tuổi Ngọ như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.
Đặc biệt, càng thời gian giáp tết Quý Mão thì tuổi Ngọ sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Ngọ cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.