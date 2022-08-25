Tử vi dự đoán trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), 3 con giáp phát tài phát lộc, trúng số bất ngờ, tiền nhiều như nước, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi nước đại tiến tới thành công

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 11:17

Trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), 3 tuổi này may mắn được Thần Tài gọi tên, phát tài phát lộc, trúng số bất ngờ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thẳng thắn, lương thiện, luôn sống chính nghĩa, tài vận cả đời tuy không phải quá xuất chúng nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cũng có được cuộc sống đầy đủ.

Tử vi dự đoán trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỉ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

Tử vi dự đoán trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), 3 con giáp phát tài phát lộc, trúng số bất ngờ, tiền nhiều như nước, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi nước đại tiến tới thành công - Ảnh 1
 Trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), người tuổi Tuất phát tài phát lộc, trúng số bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

Năm 2022 vốn dĩ là thời điểm hoàng kim để tuổi Tỵ thỏa sức sáng tạo, đầu tư làm ăn vì đây là lúc con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất. Đặc biệt, trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), con giáp may mắn sẽ càng thăng hoa hơn cả. Người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

Tử vi dự đoán trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), 3 con giáp phát tài phát lộc, trúng số bất ngờ, tiền nhiều như nước, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi nước đại tiến tới thành công - Ảnh 2

Tuổi Ngọ

Trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), vận số người tuổi Ngọ như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt, càng thời gian giáp tết Quý Mão thì tuổi Ngọ sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Ngọ cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Tử vi dự đoán trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), 3 con giáp phát tài phát lộc, trúng số bất ngờ, tiền nhiều như nước, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi nước đại tiến tới thành công - Ảnh 3
 Trong vòng 10 ngày tới (26/8 – 4/9), tuổi Ngọ công việc thuận lợi, phi nước đại tiến tới thành công. (Ảnh minh họa: Internet)

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán tháng 8 âm lịch 2022, gia tiên ban cỗ dịp trăng rằm, 3 con giáp may mắn trúng số, tiền chất chật nhà, rung đùi hốt bạc, làm ít hưởng nhiều, tài lộc đổ đến ào ào, lên ngôi tỷ phú

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Tử vi con giáp dự báo bước sang tháng 8 âm lịch 2022, 3 tuổi này may mắn trúng số độc đắc, tiền tỷ về liền tay, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

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