Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới 3 con giáp nên "Đề phòng trước sau" kẻ xấu rình rập, tài lộc sa sút nặng nề, hạn chế mua bán dễ bị lừa gạt. Tuổi Thân Tương Xung Thái Tuế gặp nhiều rắc rối.

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 10:33

Vận trình trong 2 ngày tới nhắc nhở 3 con giáp này cần phải đề phòng bởi vận trình dễ có tiểu nhân hãm hại. Cần chú ý vào lời nói kẻo rước hoạ vào thân

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới 3 con giáp nên 'Đề phòng trước sau' kẻ xấu rình rập, tài lộc sa sút nặng nề, hạn chế mua bán dễ bị lừa gạt. Tuổi Thân Tương Xung Thái Tuế gặp nhiều rắc rối. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới công việc của tuổi Thân có nhiều thông tin không mấy vui vẻ. Tương Xung Thái Tuế tác động khiến bạn gặp phải không ít rắc rối

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới công việc của tuổi Thân có nhiều thông tin không mấy vui vẻ. Tương Xung Thái Tuế tác động khiến bạn gặp phải không ít rắc rối trong những dự án, nhiệm vụ mà mình quản lý. Con giáp này nên bình tĩnh giải quyết từng vấn đề, tránh để bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng.

Tài vận: Vận trình tài lộc không được tốt. Bản mệnh nên cẩn trọng khi ký kết hợp đồng hay bỏ số tiền lớn vào đầu tư vì rất dễ bị người khác lừa gạt. Đặc biệt, khi lấn sân sang lĩnh vực mới, con giáp này nên nhờ đến sự tư vấn của người có chuyên môn và uy tín trong ngành.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được như ý. Bạn kỳ vọng đối phương sẽ quan tâm và tiếp thêm động lực cho mình khi đối diện với nhiều vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, họ chỉ tập trung phát triển bản thân và không có nhiều thời gian dành cho bạn.

Tuổi Tý 

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới 3 con giáp nên 'Đề phòng trước sau' kẻ xấu rình rập, tài lộc sa sút nặng nề, hạn chế mua bán dễ bị lừa gạt. Tuổi Thân Tương Xung Thái Tuế gặp nhiều rắc rối. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới chia buồn với con giáp xui xẻo tuần sau. Người tuổi Tý có thể sẽ phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới chia buồn với con giáp xui xẻo tuần sau. Người tuổi Tý có thể sẽ phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn, đòi hỏi bạn phải thực sự mạnh mẽ để có thể vượt qua.

Cuộc sống của bạn có nhiều áp lực hơn bao giờ hết. Thời điểm cuối năm đang đến rất gần, bản mệnh nên đầu tư thêm công sức và thời gian để hoàn thành những dự án còn dang dở, chớ nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng.  

Trên phương diện tình cảm, người có đôi có thể xảy ra những cãi vã về chuyện con cái hoặc tiền bạc. Giữa hai người đang thiếu đi sự thống nhất cần thiết, nếu không chịu hạ cái tôi xuống thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng khó giải quyết. 

Những ai đang độc thân đừng quá vội vàng trong việc quyết định nên “tiến tới” hay không, hãy dành thêm thời gian tìm hiểu đối phương một cách chậm rãi nhé. 

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới 3 con giáp nên 'Đề phòng trước sau' kẻ xấu rình rập, tài lộc sa sút nặng nề, hạn chế mua bán dễ bị lừa gạt. Tuổi Thân Tương Xung Thái Tuế gặp nhiều rắc rối. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi sa sút, nếu không được coi trọng thì bạn sẽ cảm thấy tủi thân. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi sa sút, nếu không được coi trọng thì bạn sẽ cảm thấy tủi thân. 

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay ở mức trung bình, tiêu tốn quá nhiều thời gian với đối phương mà không đạt được mục đích nên trở nên nóng nảy.

Công việc: Vận trình công việc được cải thiện, lại gặp được khách hàng ăn nói rất giỏi, hãy học hỏi họ. 

Tài lộc: Cần cân đối chi tiêu, đừng cho vay mượn, nếu thiếu tiền rất dễ gặp khó khăn.

Sức khỏe: Sa sút, thị lực giảm sút nhiều, đừng dùng điện thoại, máy tính trong bóng đêm.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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