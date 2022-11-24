Tử vi dự đoán đúng 16h09 phút chiều hôm nay (24/11/2022) 3 con giáp ra đường được "Thần Tài trao hỷ" công việc khấm khá, tiền tài chạm ngưỡng. Tuổi Hợi được Thần may mắn che chở, giàu sang trong phút chốc.

Tài vận: Vận trình tài lộc được cải thiện. Con giáp này gặp được cực diện Tam Hợp nên nhận được nhiều tín hiệu tín cực về tiền bạc. Bạn nhận được nhiều lời mời cộng tác với khoản lợi nhuận cao.

Tử vi dự đoán đúng 16h09 phút chiều hôm nay (24/11/2022) của tuổi Tý dự báo vận trình công việc của con giáp này khá thuận lợi. Ngày mới bạn có sức sáng tạo cao, đưa ra được nhiều ý tưởng khiến cấp trên khá hài lòng. Con giáp này cần tự học thêm nhiều kỹ năng để thuận lợi cho sự thăng tiến về sau.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không có biến chuyển. Bạn và đối phương dành nhiều thời gian cho công việc nên ít bên cạnh nhau. Nếu tình trạng kéo dài có thể khiến cả hai dần trở nên xa cách. Bản mệnh nên lên kế hoạch hẹn hò vào cuối tuần để hâm nóng tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 19h

Con số may mắn: 1, 49

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán đúng 16h09 phút chiều hôm nay (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt, có tầm nhìn xa, có thể phát tài trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 16h09 phút chiều hôm nay (24/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt, có tầm nhìn xa, có thể phát tài trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay rất tốt, khi kết thân với người khác phái, người khác thường có ấn tượng tốt về bạn, nên những bạn độc thân có thể ra ngoài, có thể gặp được ý trung nhân.

Công việc: Đừng trút năng lượng tiêu cực của bạn lên đồng nghiệp,ì không ai có trách nhiệm phải chiều theo bạn.

Tài lộc: Hôm nay vận tài lộc không tệ, đặc biệt là nhìn xa trông rộng nên bạn có thể phát tài trong đầu tư và quản lý tài chính. Ngay cả khi mọi người xung quanh bạn mất tiền, bạn vẫn sẽ có tiền trong tài khoản của mình đều đặn.

Sức khỏe: Khá tốt, vận động cơ thể nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 13h

Con số may mắn: 44, 50

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán đúng 16h09 phút chiều hôm nay (24/11/2022) cuộc đời của 12 con giáp, đứng đầu trong danh sách những con giáp được Thần May mắn che chở Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 16h09 phút chiều hôm nay (24/11/2022) cuộc đời của 12 con giáp, đứng đầu trong danh sách những con giáp được Thần May mắn che chở chính là người tuổi Hợi. Những chú Heo vui vẻ và nhiệt huyết thường có cuộc đời hanh thông, vô lo vô nghĩ.



Tuy suốt cuộc đời khó tránh khỏi những lúc thăng trầm, sóng gió trong công việc, sự nghiệp và sức khỏe. Nhưng cuối cùng mọi sự ắt thông, hễ gặp khó khăn, quý nhân lại xuất hiện trợ giúp.



Đường tài lộc của người tuổi Hợi vì thế mà bừng sáng theo thời gian, đời sống vật chất và tinh thần lúc nào cũng dồi dào, rạng rỡ.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 11h

Con số may mắn: 6, 11

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