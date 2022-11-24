Tử vi dự đoán đúng 16h06 phút chiều ngày (26/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Cục diện Tương phá" tài chính thất thoát, dễ vướng phải các vấn đề chứng từ. Tuổi Hợi bị gặp nhiều bất lợi, tâm trạng dễ suy sụp

Tử vi dự đoán đúng 16h06 phút chiều ngày (26/11/2022) công việc của tuổi Tuất khá khó khăn. Hôm nay bản mệnh nên chú ý trong từng quyết định

Tài vận: Vận trình tài lộc ổn định. Tài chính của con giáp này không có biến động đặc biệt trong hôm nay, bạn vẫn đang duy trì các dự án bên ngoài và thu lợi từ chúng. Tuy nhiên, tuổi này cần cẩn trọng trong việc ký kết hợp đồng.

Tử vi dự đoán đúng 16h06 phút chiều ngày (26/11/2022) công việc của tuổi Tuất khá khó khăn. Hôm nay bản mệnh nên chú ý trong từng quyết định, nhất là ký kế hợp đồng có giá trị vì rất dễ phát sinh vấn đề tranh chấp.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bình thường. Hôm nay không có nhiều biến chuyển trong chuyện tình cảm của bản mệnh vì hầu hết thời gian bạn đang dành cho công việc.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 22h

Con số may mắn: 88, 99

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán đúng 16h06 phút chiều ngày (26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi không tốt, mọi việc đều trục trặc, dẫn đến tình cảm suy sụp, dễ phạm sai lầm. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 16h06 phút chiều ngày (26/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi không tốt, mọi việc đều trục trặc, dẫn đến tình cảm suy sụp, dễ phạm sai lầm.

Tình duyên: Sự tồn tại của tình địch khiến bạn khó chịu, không có lợi thế rõ ràng, muốn thiết lập quan hệ với đối phương nhưng không đủ can đảm.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay không tốt, dễ gặp phải sự tham gia của đối thủ cạnh tranh, bản thân không có lợi thế, không giành được cơ hội tốt cho mình, khó thu được lợi nhuận lớn.

Tài lộc: Không lý tưởng, dễ bị đối thủ cướp mất cơ hội, không có lợi cho việc nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời còn tạo ra chi phí do cạnh tranh.

Sức khỏe: Chăm sóc vật nuôi cần vệ sinh chân tay sạch sẽ, cẩn thận kẻo lây nhiễm bệnh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 19h

Con số may mắn: 12, 30

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán đúng 16h06 phút chiều ngày (26/11/2022) Tuổi Sửu chính là một trong những con giáp gặp rắc rối. Cục diện Tương Phá ngáng trở Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 16h06 phút chiều ngày (26/11/2022) Tuổi Sửu chính là một trong những con giáp gặp rắc rối. Cục diện Tương Phá ngáng trở người tuổi Sửu trong quá trình chạm tay tới mục tiêu của mình. Bạn gặp không ít khó khăn trong việc trao đổi, làm việc chung với đồng nghiệp vì cả hai đều là người có cá tính mạnh, có suy nghĩ và quan điểm nhìn nhận khác hẳn nhau, rất khó để dung hòa.

Chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp. Dù gặp vấn đề khó khăn, con giáp này cũng cần học cách kiểm soát cảm xúc, không nên vô cớ trút giận lên người khác, nhất là một nửa của mình. Người độc thân nên dành thời gian hoàn thiện và yêu thương chính bản thân nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 22, 38

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