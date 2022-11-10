Tử vi dự đoán trong ngày hôm nay (10/11/2022 ) của 12 con giáp cho thấy, tuổi Dần chịu ảnh hưởng của hung tinh Kiếp Tài nên có thể sẽ phải thất vọng vì kế hoạch đầu tư

Tử vi dự đoán trong ngày hôm nay (10/11/2022 ) của 12 con giáp cho thấy, tuổi Dần chịu ảnh hưởng của hung tinh Kiếp Tài nên có thể sẽ phải thất vọng vì kế hoạch đầu tư, làm giàu của mình không đạt hiệu quả như mong muốn. Có thể bạn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, đến khi thực tế diễn ra không như dự định thì mới bàng hoàng nhận ra có vấn đề.

Tử vi hôm nay khuyên bạn nên giữ cái đầu lạnh để tránh bốc đồng mà đầu tư vào các lĩnh vực có tính rủi ro cao vì xác suất mất tiền đang rất lớn. Đừng ôm tâm lý gỡ gạc mà muốn liều một phen hay mộng tưởng sẽ giàu lên sau một đêm vì ngày này bạn chẳng đủ may mắn đến mức đó đâu.

Mộc khắc Thổ, con giáp này có thể xảy ra mâu thuẫn với nửa kia. Chuyện tình cảm của hai bạn đang đứng trước thử thách không nhỏ. Bạn nên bình tĩnh và lắng nghe lí trí của mình nhiều hơn. Chớ nên nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm kẻo đánh mất hạnh phúc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 7h – 14h

Con số may mắn: 83, 94

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán trong ngày hôm nay (10/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn không được thoải mái. Bạn có nhiều công việc phải xử lý và luôn trong trạng thái căng thẳng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày hôm nay (10/11/2022) vận trình công việc của tuổi Thìn không được thoải mái. Bạn có nhiều công việc phải xử lý và luôn trong trạng thái căng thẳng. Một số việc đến giai đoạn nghiệm thu lại nảy sinh vấn đề. Có nhiều việc không hay xảy đến cùng lúc khiến cho con giáp này rất mệt mỏi.

Tài vận: Vận trình tài lộc có trở ngại. Công việc không thuận lợi kéo theo vận trình tài lộc cũng không như ý nguyện. Những khoản thu bị chậm trễ làm lỡ mất nhiều công việc quan trọng nên bản mệnh phải dùng đến cả những khoản tiết kiệm của mình.

Tình cảm: Vận trình tình duyên đi xuống. Con giáp này và người yêu có nhiều quan điểm trái chiều dẫn đến tranh cãi. Bạn không biết nên làm thế nào cho đối phương hiểu được những cố gắng của mình để vun đắp cho mối quan hệ hiện tại. Cả hai chọn cách im lặng khi đối diện với vấn đề nên khiến cho mâu thuẫn càng khó tháo gỡ.

Giờ tốt trong ngày: 9h – 11h

Con số may mắn: 51, 93

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán trong ngày hôm nay (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế bình thường, phải tự lực cánh sinh là chính. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong ngày hôm nay (10/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế bình thường, phải tự lực cánh sinh là chính.

Tình duyên: Có thể gặp được những người khác phái thú vị, những người đã kết hôn có thể đi ăn tốt với nhau, bầu không khí lãng mạn sẽ khiến bạn thư thái về thể chất và tinh thần, mối quan hệ sẽ đẹp hơn.

Công việc: Vận trình sự nghiệp sa sút, thiếu kiên nhẫn và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, một mình làm việc nên gặp nhiều phiền phức, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Tài lộc: Biết cách kiềm chế ham muốn tiêu tiền, tài lộc tương đối dồi dào.

Giờ tốt trong ngày: 8h – 10h

Con số may mắn: 58, 86

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