Tử vi dự đoán 3 con giáp có “Thần tài đến thăm” trong 2 ngày tới (8-9/11/2022), tài lộc nở rộ, công danh vang dội. Tuổi Dần tăng lương thăng chức, tiền bạc hậu hỉnh.

Vận trình tài lộc tương đối hài hòa. Nguồn thu nhập ổn định giúp cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái, song cũng nên tích lũy một phần để dùng trong các trường hợp khẩn cấp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối hài hòa. Nguồn thu nhập ổn định giúp cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái, song cũng nên tích lũy một phần để dùng trong các trường hợp khẩn cấp.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 2 ngày tới (8-9/11/2022), có dấu hiệu trì trệ rõ rệt. Nhắc nhở, người tuổi ngày cần chủ động và học cách chấp nhận khó khăn trong công việc. Đừng mãi quẩn quanh một chỗ nếu bản mệnh không muốn biến thành một người lạc hậu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp ngáng trở. Ngũ hành bất hòa cho biết, tình cảm vợ chồng hiện đang có dấu hiệu rạn nứt. Dù chung sống với nhau trong một thời gian dài nhưng cả hai vẫn chưa tìm thấy điểm tương đồng trong suy nghĩa, lý tưởng sống.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 19h

Con số may mắn: 33, 47

Tuổi Tuất

Tử vi trong 2 ngày tới (8-9/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận khí mạnh mẽ, được thần may mắn phù hộ, cứ mạnh dạn làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 2 ngày tới (8-9/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận khí mạnh mẽ, được thần may mắn phù hộ, cứ mạnh dạn làm việc.

Tình duyên: Có nhiều điểm khác biệt, người đã có bạn đời nên giữ mình trong sạch, đừng chọc phá đào hoa, tỏ thái độ trước những lời mời của người khác, câu trả lời mơ hồ dễ dẫn đến hiểu lầm.

Công việc: Tập trung vào công việc, giỏi suy nghĩ nâng cao chất lượng công việc, không ngừng cầu tiến và phát triển bản thân, sẽ sớm được lãnh đạo trọng dụng.

Tài lộc: Vượng phát, cứ mạnh dạn cố gắng, sẽ đạt được điều gì đó.

Sức khỏe: Chú ý đường hô hấp, tốt nhất kiêng rượu.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 9h

Con số may mắn: 36, 57

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần trong 2 ngày tới (8-9/11/2022). Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần trong 2 ngày tới (8-9/11/2022). Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại ngó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 6, 9

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm