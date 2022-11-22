Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2022: Thần Tài đặt chân tận cửa, 3 con giáp bùng nổ lộc tài, mở trúng kho bạc, giàu lên nhanh chóng, sự nghiệp hanh thông, tấn tài tấn lộc

Với khí vận hanh thông, may mắn tề tựu thì thời của Tuất làm đâu thắng đó, sự nghiệp đột phá, thành công vượt bật. Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2022 , chính là thời điểm hoàn hảo để mệnh Tuất mạnh dạn đầu tư, mở rộng buôn bán và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Chưa hết, con đường phát triển sự nghiệp của Tuất nay sẽ còn dễ đi hơn khi có quý nhân dọn đường, cùng con giáp này vượt qua bao sóng gió để có cuộc sống giàu sang.

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2022, vận thế không được tốt lắm thế nhưng sang tháng 12 này, tất thảy mọi chuyện không hay đều dần dàn tiêu tán, vận may theo nhau mà đến, đặc biệt trong tài vận có khởi sắc đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đúng dự đoán, tài vận của tuổi Thân sẽ được ngôi sao may mắn cao chiếu vào tháng 12 này. Trong sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió, không ngừng phát triển lớn mạnh. Tiền tài cũng theo đó cuồn cuộn mà đến, nắm được cơ hội còn có thể phú quý cực nhanh, thực sự là đếm tiền mỏi tay, rút gân.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đầu tuần và giữa tuần gặp nhiều biến động trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên những ngày vất vả sẽ sớm chấm dứt vào cuối tuần này.

Tử vi tháng 12 năm 2022, là thời điểm mà tuổi Dậu kinh doanh phát đạt, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Người tuổi Dậu làm việc công sở cũng có khoản lương bổng khá, bù vào khoảng thời gian khó khăn đầu tuần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.