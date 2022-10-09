Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, “rơi” trúng hố vàng, mang túi ba gang đựng tiền chất đống, phất lên giàu khủng, may mắn hanh thông

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 05:55

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), 3 con giáp này may mắn đột phá, tài lộc kéo đến ùn ùn, sự việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận thức rõ ràng về sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực trong xã hội. Chính vì vậy, họ trưởng thành sớm, có ý chí, quyết tâm lập nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Con giáp này làm việc độc lập, không ỷ lại vào người khác.

Tử vi nói rằng, ngày mai ngày (10/10), tuổi Dần có quý nhân phù trợ. Những khúc mắc, trở ngại trước đó được hóa giải, khó khăn chỉ còn là chuyện nhỏ. Tuổi Dần có thể yên tâm phát triển sự nghiệp, hưởng cuộc sống sung túc. Người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao nhờ công sức đã bỏ ra cho công việc. Trong tháng tới, tuổi Dần sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và trở thành điểm cộng lớn trên con đường thăng tiến.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, “rơi” trúng hố vàng, mang túi ba gang đựng tiền chất đống, phất lên giàu khủng, may mắn hanh thông - Ảnh 1
Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), tuổi Dần là con giáp bùng nổ tài lộc, “rơi” trúng hố vàng, mang túi ba gang đựng tiền chất đống. (Ảnh minh họa: Internet)

Vận trình tình cảm của tuổi Dần cũng tương đối thuận lợi. Người đang độc thân có thể tìm được đối tượng khiến mình rung động và có ý định phát triển mối quan hệ một cách nghiêm túc.

Tuổi Mão

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình. Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ - thoải mái cho người đối diện. Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, “rơi” trúng hố vàng, mang túi ba gang đựng tiền chất đống, phất lên giàu khủng, may mắn hanh thông - Ảnh 2
Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), tuổi Mão phất lên giàu khủng, may mắn hanh thông. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Tuổi Hợi

Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều đàng hoàng, ngay thẳng và sống thiện lương. Con giáp này biết trước biết sau, đối nhân xử thế khôn khéo nên ai cũng quý mến, thương yêu. Đặc biệt, nhờ chăm làm việc thiện nên con giáp giàu sang này tích được rất nhiều công đức.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), người tuổi Hợi sẽ bắt đầu tìm thấy vận may của mình. Những mâu thuẫn, khó khăn của con giáp này dần dần biến mất, nhường chỗ cho những tin tốt lành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, “rơi” trúng hố vàng, mang túi ba gang đựng tiền chất đống, phất lên giàu khủng, may mắn hanh thông - Ảnh 3

Tử vi dự báo ngày mai ngày (10/10), những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực.

Có một công việc tốt, người tuổi Hợi không cần phải lo lắng về tiền bạc, tài chính bởi thu nhập từ công việc là con số không nhỏ, có thể đảm bảo cho cuộc sống cho đến hết năm. Phương diện tình cảm cũng mở ra một ngày tràn ngập yêu thương khi mọi hiểu lầm của hai bạn được xóa bỏ, mọi rào cản giờ đây chỉ là "móng tay" với tình yêu của 2 bạn.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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