3 con giáp may mắn nhất 2 tuần tới (10/10 – 23/10), Thần Tài theo chân, trúng số độc đắc dễ như chơi, phát tài như ý, đón bạc thu vàng, tiền vàng ú ụ, thành công rực rỡ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 23:22

Tử vi dự đoán 2 tuần tới (10/10 – 23/10), 3 con giáp vận số lên hương như cá gặp nước, may mắn ngút trời, 3 con giáp may mắn nhất mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến nửa cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Tử vi dự đoán 2 tuần tới (10/10 – 23/10), người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong 2 tuần tới (10/10 – 23/10), tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

3 con giáp may mắn nhất 2 tuần tới (10/10 – 23/10), Thần Tài theo chân, trúng số độc đắc dễ như chơi, phát tài như ý, đón bạc thu vàng, tiền vàng ú ụ, thành công rực rỡ trong tầm tay - Ảnh 1
Tử vi dự đoán 2 tuần tới (10/10 – 23/10), tuổi Dậu con giáp vận số lên hương như cá gặp nước, may mắn ngút trời, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong thời gian này cách tốt nhất là người tuổi Dậu chăm chỉ, không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán 2 tuần tới (10/10 – 23/10), những người tuổi Ngọ có thể sẽ gặp một số rắc rối về chuyện gia đình khiến bản thân mệt mỏi, tinh thần không tốt. Song, càng gặp áp lực, bạn càng mạnh mẽ, nghĩ về động lực bắt đầu để không ngừng cố gắng. Với bản chất chịu khó và kiên trì như vậy, tương lai sẽ khởi sắc, làm ăn thuận lợi.

Tuy nhiên, 2 tuần tới (10/10 – 23/10), cơ hội và thách thức luôn song hành cùng người tuổi Ngọ. Nếu biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ sớm đến, thu nhập tăng cao đáng kể, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. Bên trái là quý nhân, bên phải là cơ hội, thứ bạn cần là chủ động và không ngại thử thách, tự mình nỗ lực, sẽ thành công vang dội.

3 con giáp may mắn nhất 2 tuần tới (10/10 – 23/10), Thần Tài theo chân, trúng số độc đắc dễ như chơi, phát tài như ý, đón bạc thu vàng, tiền vàng ú ụ, thành công rực rỡ trong tầm tay - Ảnh 2

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cũng đón sao tốt “Hồng Tây”, không nên manh động quá, vận may sẽ tiếp diễn, con giáp Hổ không thích dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn, đó là một vai trò rất quan trọng.

Có tinh thần cống hiến và trách nhiệm cao, trong 2 tuần tới (10/10 – 23/10), những người thuộc con giáp Hổ sẽ có vận thế chính thức khởi sắc, tài lộc tăng vọt, trạng thái tâm lý không được ổn định cho lắm, có rất nhiều cách để có được sự giàu có.

3 con giáp may mắn nhất 2 tuần tới (10/10 – 23/10), Thần Tài theo chân, trúng số độc đắc dễ như chơi, phát tài như ý, đón bạc thu vàng, tiền vàng ú ụ, thành công rực rỡ trong tầm tay - Ảnh 3
Tử vi dự đoán 2 tuần tới (10/10 – 23/10), tuổi Dần trúng số độc đắc dễ như chơi, phát tài như ý, đón bạc thu vàng, tiền vàng ú ụ, thành công rực rỡ trong tầm tay
(Ảnh minh họa: Internet)

 (*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 – 16/10), ngửa mặt hứng tiền, vận số lên hương, rũ hết khó khăn, tài lộc theo chân, vàng nối gót đến tận cửa, sự nghiệp suôn sẻ, phất lên vù vù

3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 – 16/10), ngửa mặt hứng tiền, vận số lên hương, rũ hết khó khăn, tài lộc theo chân, vàng nối gót đến tận cửa, sự nghiệp suôn sẻ, phất lên vù vù

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 – 16/10), 3 con giáp này đắc lộc đắc tài, tiền về như nước, gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thành công rực rỡ trong tầm tay.

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