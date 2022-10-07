Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền vàng lũ lượt kéo đến, gặp dữ hóa lành, vận trình hanh thông, làm ăn đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 23:27

Tử vi dự báo, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng cao, cuộc sống đáng tự hào khi đón nhận những cơ hội tốt trong công việc từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Sửu

Cái tên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ sắp tới chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy".

Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền vàng lũ lượt kéo đến, gặp dữ hóa lành, vận trình hanh thông, làm ăn đâu thắng đó - Ảnh 1
Tử vi dự báo Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022 sắp tới, tuổi Sửu vận trình hanh thông, làm ăn đâu thắng đó. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo rằng từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, vận trình của người tuổi Sửu được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bản mệnh nói được làm được. Cho dù làm gì thì người tuổi Mão cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì người tuổi Mão sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền vàng lũ lượt kéo đến, gặp dữ hóa lành, vận trình hanh thông, làm ăn đâu thắng đó - Ảnh 2
Tử vi dự báo từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, người tuổi Mão tài vận lên vù vù, tiền vàng lũ lượt kéo đến, gặp dữ hóa lành. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, vận trình của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc. Mão được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Giai đoạn này Mão cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cùng với quan hệ rộng giúp Mão có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức. Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Nếu mở rộng mạng lưới quan hệ Mão sẽ tìm được con đường phát triển sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi ham học hỏi, có năng lực. Tuy vậy, con giáp này không tự tin vào bản thân, hay suy nghĩ tiêu cực. Họ thực sự là người rất sáng tạo và có chính kiến riêng trong mọi việc. Khi làm việc gì, họ có xu hướng nhìn trước nhìn sau. Đôi khi, con giáp này cũng không kiên định với mục tiêu ban đầu của mình.

Người tuổi này được biết đến với tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong công việc. Khi làm bất cứ điều gì, họ luôn lắng nghe những lời phản hồi, góp ý từ người khác. Điều này khiến con giáp này được lòng nhiều người.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền vàng lũ lượt kéo đến, gặp dữ hóa lành, vận trình hanh thông, làm ăn đâu thắng đó - Ảnh 3

Con giáp tuổi Mùi này vượng vận quý nhân. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều có quý nhân phù trợ. Tử vi dự báo từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, sự nghiệp của họ ngày càng thăng hoa. Họ được người tốt giúp đỡ, có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Con giáp này thêm thoải mái, tự tin để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, đạt thành tựu như mong.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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